中移動回A創棄購紀錄　市場關注會否破發　H股今輕微高開

在港股萬億市值的巨無霸中國移動披露回歸A股的發行結果，網上投資者棄購7.43億元（人民幣，下同），包括機構在內的網下投資者棄購1,270萬元，網上網下棄購金額共計7.56億。

今日中移動H股（0941）高開0.63%，報47.8港元。

據《華爾街見聞》報道，12月27日晚間，中國移動披露發行結果，網上投資者未繳款認購數量1,291萬股，棄購金額達7.43億元，包括機構在內的網下投資者未繳款認購數量22萬股，棄購金額為1,270.49萬元。網上網下共計7.56億的棄購金額又創造了一個棄購歷史，超過了2年前郵儲銀行6.53億元棄購的歷史紀錄。

中國移動此次A股發行價為57.58元/股，綠鞋行使前發行總股數為8.457億股，募資總額為486.95億元；綠鞋全額行使的話，發行總股數將擴大倒9.72555億股，募資總額為560億元。按照1000股一簽，棄購簽數為12910簽，如果一簽對應一位投資者的話，意味着有上萬名投資者棄購。

不光是網上投資者棄購，中國移動還遭網下包括機構投資者的棄購，據悉棄購金額由聯席主承銷商包銷。包括渤海證券資管和知名私募翼虎投資在內的機構對中國移動進行了全部及部分棄購。

棄購或與溢價有關

據媒體分析，此次中國移動遭網上網下棄購可能與中國移動H股股價相關，H股目前最新股價為47.5港元，總市值為9726億港元，中國移動A股發行價57.58元/股明顯高於H股股價。

中國移動是否會破發成了投資者關注的焦點，由於中國電信在A股上市後不久便遭遇破發，資本市場對於中國移動登陸A股後的同類風險也持謹慎觀望態度。

此前C114通信網主編周桂軍向媒體表示，與中國電信相比，中國移動此次定價偏向於保守，溢價率和市盈率相對更為合理，也會讓中國移動的股價更趨穩定。

按照日前港股收盤價計算，中國移動A股發行價溢價率約為48%；而此前中國電信回A時，較港股溢價率約為80%。同時，中國移動發行價對應的2020年攤薄後市盈率為12.02倍，而對應的中國電信和中國聯通的市盈率為19.01倍和22.32倍。

$中國移動有限公司(00941.HK)$