美股現「聖誕升浪」　Tesla重上千元關　比亞迪向騰勢新能源增資

港股今日聖誕節假期後復市，假期期間外圍美股持續向好並破頂，出現「聖誕升浪」，當中道指重上三萬六大關，港股有望跟隨高開，初步看23500關。



新能源車股Tesla一個月內再次升穿1000美元大關，今日宜看好比亞迪，因集團旗下騰勢新能源，再獲大額增資，由比亞迪和平治汽車的母公司戴姆勒（Daimler AG）分別出資10億人民幣。另外，國際油價再升，紐約期油升2.4%，相信能源股有望受惠。



美股三大指數升1% 道指重上三萬六

美股現「聖誕升浪」，龍頭科技股微軟及蘋果公司升逾2%，帶動標普500指數收漲65.4點，漲幅1.38%，報4791.19點。道瓊斯工業平均指數收漲351.82點，漲幅0.98%，報36302.38點，至11月9日來的一個半月新高。納指收漲217.89點，漲幅1.39%，報15871.26點，至11月19日來最高。

比亞迪和Daimler向騰勢新能源增資共20億(資料圖片)

比亞迪和Daimler向騰勢新能源增資共20億

焦點股份方面，新能源車股Tesla升2.5%，一個月內再次升穿1000美元大關，今日宜看好本港上市的比亞迪，因比亞迪旗下騰勢新能源，再獲20億元人民幣的大額增資，本輪增資由比亞迪和平治汽車的母公司戴姆勒（Daimler AG）分別出資10億元人民幣。

同時，戴姆勒向比亞迪轉讓旗下的騰勢新能源股份，目前戴姆勒、比亞迪各擁一半持股，完成轉讓後，戴姆勒僅持股10%。

Omicron憂慮降能源股料跟升

除了新能源車股外，能源股亦可看高一線，因市場對變種病毒Omicron憂慮降，支持國際油價反彈，紐約期油升2.4%，收報75.57美元，隔晚美股雪佛龍及康菲石油升逾2%。今日可留意港股中海油的表現，該股過去已經連升三日，重上50天線。

中移動回歸A股，錄棄購7.6億元刷新A股紀錄(資料圖片)

中移動回歸A股 棄購7.6億元刷新A股紀錄

不過，中資電訊龍頭股中移動本月正式回歸A股上市，備受投資者關注，然而發行結果顯示棄購金額近7.6億人民幣(下同)，直接刷新了A股紀錄。據集團在交易所公布的通告，戰略配售方面獲得社保基金、國家大基金等加持；不過發行結果方面，值得注意網上投資者棄購金額為7.43億元，網下投資者棄購金額為1270.49萬元，總棄購金額達到近7.56億元，棄購金額直接刷新了A股紀錄。