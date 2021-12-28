恒生員工匿名信訴不滿　指滙豐過檔待遇較高　望公司正視問題

本地老牌銀行恒生（0011）爆出員工提交匿名投訴信，內容涉個別分行「區長」的管理手法，以至從母企滙豐﹙0005﹚內部轉職的恒生員工與現有員工「同工不同酬」的情況，發信人希望向行政總裁施穎茵表達不滿，冀管理層能夠正視有關問題。

恒生發言人回覆本網查詢時指，已收悉相關函件，明言重視員工福祉，並會透過既有的內部程序作出跟進。

有恒生前線員工向管理層發匿名投訴信，涉「區長」管理手法，以及「「同工不同酬」情況。﹙資料圖片﹚

不滿「同工不同酬」

據本網取得的匿名投訴信，上款致「親愛的行政總裁施穎茵女士」，由一群自言來自不同分區及不同職級的恒生前線員工發出。

信中指控，有個別負責管理各分區分行業務的的「區長」，自滙豐內部調職至恒生後，首要事情是清理固有的班子，並以高薪聘請「舊東家」同事，「事事有特權」，且得到較原有恒生員工「高薪厚職」的職位。

此外，匿名信明言，滙豐員工的薪酬待遇，包括醫療福利都較恒生職員高一籌，又稱現有恒生員工，不論成績表現，人工待遇都較滙豐過來的同工同職位同事有一段距離，情況令原有同事「氣憤」，覺得公司「對外來人好，對自己人刻薄」。

原為滙豐香港區總裁的施穎茵，今年9月接任恒生執行董事兼行政總裁。﹙資料圖片﹚

恒生︰一直重視員工福祉

恒生發言人回覆本報查詢表示，已經收悉相關函件，並且會透過既有的內部程序作出跟進，強調該行一直重視員工福祉，並致力為員工締造良好的工作環境，營造公平和優良的企業文化。

不過，對於「滙豐人」及「恒生人」具體薪酬差距等問題，發言人則未有回應。

恒生銀行為滙豐集團成員之一，後者擁有前者約62%股權，兩間銀行之間的員工不時互有調遷，包括高層管理人員。其中，原為滙豐香港區總裁的施穎茵，今年9月接任恒生執行董事兼行政總裁，而明年2月退休的恒生執董兼財富管理及個人銀行業務主管關穎嫺，現時職務將會由滙豐加入的李樺倫接替。