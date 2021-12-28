調查｜美國家庭需求強勁　假日季消費創17年新高

據《第一財經》報道，根據萬事達卡（MasterCard）公司12月26日發布的MasterCard SpendingPulse報告，從11月1日至12月24日的假日季期間，美國零售額相比2020年同期增長了8.5%，創下17年來最大增幅。與2019年疫情前相比，銷售額躍升近11%。

數據顯示，疫情改變了美國人的消費習慣。雖然Omicron（奧密克戎）毒株已經登陸美國，但美國民眾沒有選擇縮減支出，而是進行了更多的線上消費，線上銷售額比疫情前激增超過60%。同時，更多消費者回到了實體店進行消費。與2020年相比，美國民眾在線下的消費額上升了8.1%，與2019年相比增長了2.4%。

據報告分析，銷售額大幅增長一部分是因為價格全面上漲。11月，美國通貨膨脹率躍升至近四十年來的高點，消費者價格指數（CPI）與一年前相比上升了6.8%。但更高的價格並沒有削弱需求，這部分是因為美國家庭在疫情期間積累了大量儲蓄。

投資諮詢公司BCA Research首席全球策略師貝瑞金（Peter Berezin ）此前告訴《第一財經記》者，在可預見的未來，美國的最終需求將保持強勁。美國家庭目前坐擁2.3萬億美元的超額儲蓄，相當於年消費額的15%。

「家庭去槓桿化周期已經結束。信用卡消費在疫情初期經歷了大幅下降，但現在正在回升。銀行也正全力發放消費貸款。自疫情暴發以來，家庭淨資產佔國內生產總值（GDP）的比例升至100%以上。僅考慮到財富效應，年度消費支出也能受到巨大的提振作用。」貝瑞金說。

供應鏈緊張 美國人提早下手

供應鏈的緊張明明白白地寫在美國超市的貨架上。據美媒報道，一些商品甚至在整個假日季中都處於缺貨狀態，比如索尼公司的PlayStation電子遊戲機和Moose玩具公司的Magic Mixies魔法爐等玩具。

一些零售商為了分攤供應鏈的壓力，早在10月就開展假日優惠活動，人們對商品缺貨的擔憂也使得假日季購物提前開啟。美國聯邦快遞公司（FedEx）和美國聯合包裹公司（UPS）表示，消費者開始和完成網上購物的時間比往年都要早。這有助於分散運輸量，緩解了物流網絡的壓力。

萬事達高級顧問塞多夫（Steve Sadove）表示，許多美國人今年提前完成了聖誕購物。他說：「購物者急於確保禮物能在零售高峰期之前到手。供應鏈和勞動力供應問題創造的緊張氛圍，使消費者紛紛更早地上網和到商店購物。」

據美媒報道，主要的物流公司為了聖誕季都加大了處理能力。FedEx增加了1,440萬平方英尺（約合133.8萬平方米）的分揀能力。UPS表示，與2020年相比，這個旺季每小時能夠多分揀13萬件包裹。因此，商品運輸延誤的情況並沒有人們想象的那麼嚴重，消費者大都按時收到了訂購的禮物。

根據包裹分析公司ShipMatrix的數據，FedEx、UPS和美國郵政的準時率沒受到旺季影響，在接近聖誕節時甚至有所提高。12月12日至12月21日，FedEx的準時率為91.2%，UPS為97.1%，美國郵政為96.9%，都比前一周有所上升。

「聖誕老人的大部分禮物將被（按時）送到消費者手中，」FedEx董事長兼首席執行官史密斯（ Fred Smith）上周表示，「我們認為這個旺季是很不錯的。」