Goji Studios突結業　據悉累蝕起碼5億　早前邀莊友堅入主不果

疫情持續不斷，連鎖健身中心Goji Studios昨日﹙27日﹚晚上突宣布結業，旗下4間健身中心今日（28日）起全線結業，並將客戶過渡至舒適堡，公司形容決定沉重。

Goji Studios突然倒閉，但其實公司早於今年4月已一度傳出嚴重虧損，並拖欠租金及薪酬的消息。當時曾有說股壇猛人莊友堅出手相救，Goji Facebook專頁亦發出帖文，稱已獲新投資者「Urban Animal Holdings Limited」支持，旗下健身中心於停業逾百天後，將如常運作。惟莊友堅當時透露，不會貿然沾手不熟悉的業務，暗示擔當「白武士」的消息是被人「擺上枱」。

據悉虧損起碼五億 邀莊友堅入主不果

事隔大半年，Goji Studios終告結業。據悉，Goji自2017年開業至今年4月傳出嚴重虧損時，已累「燒」數名投資者逾5億元，料也是莊友堅當初拒絕進場的原因之一，「當日（傳出清盤時），（投資者）向Eugene（莊友堅）招手求助，但佢見到蝕咁多錢，情況險峻，最後冇投到！」一名莊友堅身邊友人向記者透露。

翻查資料，Goji經營困難，據報曾獲莊友堅太太、維他奶後人兼思捷（0330）大股東羅琪茵出手，旗下梧桐國際（0613）給予270萬元貸款，以解Goji燃眉之急。時至今日，Goji無奈踏上倒閉之路，印證莊友堅當日拒當「白武士」的判斷正確。本報向莊友堅查詢Goji有否如期償還貸款，他則以短訊回覆未有借過錢給Goji。

巧合的是，與Urban Animal名字相近的新健身中心Urbain Fitness，今年10月於莊友堅北角華匯中心「大本營」開張，連地板都用上奧運標準。當時莊友堅曾笑言︰「Gym唔算投資啦，收息嗰啲先係生意！」

（黃寶瑩攝）

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大股東身分未明 市傳現由陳國強等投資

翻查資料，Goji大股東為離岸註冊公司Goji BVI，真正股東身分未明，但公司不乏名人身影。曾有傳卓珈控股（1827）主席馬黎珈而（黎姿）及前藝人張玉珊為背後老闆，惟說法遭公司否認。

而Goji於2017年開張時，其首席營運官卓銘然曾提及由創富金融集團（Opus Financial Group）私人投資，投資額達到九位。2019年11月，Goji原有兩名來自創富金融集團的董事辭任，其後由張玉珊、修身堂前首席財務總監謝正樑，以及「殼王」陳國強生意伙伴劉高原入主，外界因而估計公司或已轉移至張玉珊及陳國強手中。

2017年成立的Goji Studios，在中環、灣仔、九龍灣、旺角共設4間分店，昨深夜10時許突發聲明稱，疫情下百業蕭條，健身中心過去亦被強制要求關閉數月，無法經營下，再加上市場不現實的租金，大大加重營運負擔。