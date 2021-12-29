小米正式宣佈「對標」蘋果　雷軍：未來五年研發投入1000億

小米正式推出小米12系列，發布會上雷軍特別強調：小米正式對標蘋果，三年做到全球第一。

《和訊科技》報道，在小米12系列發布會上，小米除了推出三款旗艦新機之外，還透露了一些小米的整體定位和規劃。其中，在發布會上高喊小米正式開始對標蘋果，向蘋果學習的口號讓人映像深刻，甚至「小米正式宣佈對標蘋果」的話題還衝上了微博熱搜熱搜第一。

這主要是小米12系列這次的產品力確實比較出色，並且可以精準對標到蘋果目前最新的iPhone 13系列兩款機型。

小米12這次作為一款主打小尺寸的滿血旗艦，在核心配置基本與高配版完全一致的情況下，做到了非常小巧輕薄的機身，橫向的寬度更是隻有69.9mm，相比同樣小尺寸的iPhone 13更窄，加上雙曲面的設計，單手握持感更加出色，但屏幕面積卻大了8%。

至於小米12 Pro則帶來了全方位加強，不僅支持2K屏幕，還率先搭載了LTPO 2.0，並且適配了智能刷新率技術，是安卓陣營第一個實現可以根據滑動速度、應用場景實時切換1-120Hz刷新率的手機，做到了對標iPhone 13 Pro Max的體驗。

但是，小米12 Pro在價格上只有4699元起售，幾乎是iPhone 13 Pro Max一半的價格，產品力、性價比都非常出眾了。

另外，雷軍還在發布會上宣佈，未來5年研發投入提高到1,000億人民幣，堅信技術為本，死磕硬核科技。