渣打財富管理：港股再大跌風險低　料明年美國僅加息1次

港股今年表現差絕全球，渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝認為，港股估值便宜，市盈率、市帳率均處歷史低位，相信政府政策風險因素已反映於價內，再大跌風險不高，然而，在外圍股市，尤其是歐美股市造好之下，投資者偏好投資發達市場。

渣打香港財富管理發布2022年市場展望，梁振輝預料明年股市會錄得正回報，但會較今年為低，市場波動有機會回升，「當美國聯儲局第1次加息時，全球股市均仍走高，相信市場早已消化加息因素」。他再指，環球企業盈利重回疫情前，雖然歐美地區的通脹料持續高企，但美國仍為首選市場，在消費支出和基建刺激之下，可支撑美股向上，而歐股估值合理，歐央行持續量寬，故特別看好。

美國聯儲局在12月最新一次的利率點陣圖上，顯示明年將加息3次。渣打香港財富管理卻認為聯儲局舉動或會過份敏感，渣打香港財富管理高級投資策略師林嘉文認為要觀察通脹會見頂回落，並視乎數據才決定加息次數，暫時預計明年第2季才會結束量寬，而明年底只會加息1次。

林嘉文認為要觀察通脹會見頂回落，並視乎數據才決定美國加息次數，暫時預計美國明年第2季才會結束量寬，而明年底只會加息1次。

料明年中國GDP增5% 控制注碼買亞洲高息債

中國市場方面，梁振輝預計明年中國經濟增長為5%，人民幣處6.4至6.5水平，明年將有三大投資主題，分別是「共同富裕」政策、淨零排放、數碼化，並看好工業、非必需消費品、電動車、水利基建、5G和網絡安全的領域。

在資產配置方面，渣打香港財富管理建議39%為債券，36%為股票，其餘25%為非核心資產。在債券投資之中，偏好短年期債券以對沖加息風險，並看好成熟市場高收益債，預計可實現中等個位數回報，同時又看好亞洲美元債，認為現時的收益率溢價吸引。

今年中國內房債務問題成市場動盪的原因，而明年首季再到一眾內房債券到期，林嘉文表示，第4季債市雖有波動，但整體股市反應相對溫和，認為市場已計入風險因素，向前地看，現時買入屬吸引水平，但要控制注碼，該行提議的資產配置僅約有4%投資亞洲高收益公司債。

另外，渣打香港財富管理看淡美元，料明年呈先高後低的走勢，主要原因來自加息的次數未如聯儲局預期中多，反而看好澳元，由於新西蘭率先加息、加拿大又有加息可能，支持商品貨幣走強，澳元兌美元如跌至0.67至0.68屬吸引，上望0.76水平。再者，為對沖通脹和分散風險，黃金是合適的投資工具。