除夕港股有望「執尾彩」 中概股急彈阿里美股升一成｜港股早評

2021年最後一日港股半日市，恒指有望在中概股急彈帶動「執尾彩」。隔晚中概股在美股市場受追捧，阿里巴巴美股急升近10%，新能源車蔚來、百度及電商拼多多飆10%-14%。相信重磅中概股急升可支撐恒指向上，第一步先看23400點。不過由於北水已經暫停待明年重啟，因此不能預期今日升市會有大成交配合。



金龍中國指數飆10%

中概股急彈，納斯達克金龍中國指數周四一度上漲 10%，是自 2012 年以來最大盤中漲幅，終場上漲 9.39% 至 8990.51 點，也是 2008 年以來最大單日漲幅。

按市值排行，市值超過3300億的阿里巴巴急升9.7%，電商股京東及拼多多各升7.3%及10%。愛奇藝更飆16.6%。相信是在年底資金率先部署陷入的熊市的中概股，期望新一年「價殘股」大翻身。據Factset 數據顯示，有超過三分之二的分析師將拼多多、百度、京東、網易等中概股股票評為「買進」或「持有」。

雖然中概股突然年底急升，不過美股三大指數隔晚是創即市新高後微跌收市。標準普爾500指數即市創出4808點新高，尾市倒跌，收報4778點，跌14點，跌幅0.3%。道瓊斯指數收市倒跌，收報36398點，跌90點，跌幅0.25%；納斯達克指數收報15741點，跌24點，跌幅0.16%。

油價逼近80美元有阻力 中海油三連陰

另外，油價續升，延續升勢至第七日，不過升勢料有機會出現口高位回吐，特別是布蘭特期油逼近80美元，開始遇阻力，升幅放慢。同時要留意中國作為全球最大原油進口國下調2022年第一批原油進口配額，比去年同期的配額低11%，限制了產量的漲幅。第三是近期中資石油股升勢未能完全跟上油價升幅，亦是需要警惕，特別是以上游原油開採的中海油，在RSI(相對強弱指數)升至超買水平後，在8元以上的高位連續三日開出陰燭收市，預示升勢有回調壓力。

人行指房產併購是化解風險最有效市場化手段

另外，內房股今日亦可留意，因為官方再度放話支持行業併購，央行與銀保監會聯合出台通知，鼓勵銀行業金融機構做好重點房地產企業風險處置項目併購的金融支持和服務。12月30日，人民銀行金融市場司司長鄒瀾對此表示，文件從穩妥有序開展併購貸款業務、加大債券融資支持力度、積極提供併購融資顧問服務、提高兼并收購服務效率、做好風險管理等方面，鼓勵金融機構提高服務效率，為併購營造良好的融資環境，助力化解風險、促進行業出清。

鄒瀾表明，房地產企業間的項目併購是房地產行業化解風險、實現出清最有效的市場化手段。