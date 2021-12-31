恒指早段升逾400點　中概股反撲阿里飆9%　商湯漲逾11%｜持續更新

美股隔晚高開低走，道指收跌0.25%，報36398點；標指跌0.3%，報4778點；納指跌0.16%，報15741點。惟中概股大反轉，當中騰訊音樂（美：TME）、蔚來（美：NIO）平飆近15%，阿里ADR（美：BABA）亦漲近一成，反映中概股走勢的納指金龍指數收市升近1成，今早「黑期」升約300點在23432點附近，恒指有望裂口高開。另注意2021年最後一天，港股為半日市。



【10:18】中概股反撲 阿里飆9%

阿里巴巴（9988）續升9%，報119.8元，創5日新高，成交額20.48億元。

中國中藥（0570）亦升9.3%，報5.03元。

【10:12】商湯升幅擴至逾12%

商湯（0020）升幅擴大至逾12%，高見4.65元，成交額2.7億元。

【09:48】商湯續升逾半成

上市翌日的商湯（0020）續升5.1%，報4.34元；泉峰（2285）則微升0.8%，報56.45元。

【09:40】汽車股造好

汽車股造好，吉利（0175） 、長汽（2333） 升逾3%；比亞迪 （1211） 升逾2%；廣汽 （2238） 升近2%。另外，理想汽車 （2015） 升半成；小鵬汽車 （9868） 升逾9%。

恒指升幅維持約450點，報23561點；科指升超過4%，報5708點。

【09:20】恒指裂口高開441點

恒生指數裂口高開441點或1.91%，報23553點；恒生科指升217點或3.98%，報5693點；恒生國指升187點或2.31%，報8283點。大市暫成交額達19.94億元。

中概股在美彈起，阿里巴巴（9988）彈逾8%，報119.5元；騰訊（0700）升4.2%，報462元；美團（3690）漲4.8%，報228.8元；京東（9618）亦彈5.9%，報275元；網易（9999）飆近7%。另外，百度（9888）飆8.7%，快手（1024）漲7.2%，嗶哩嗶哩（9626）飆近12%。

藥明生物（2269）升逾3%，報92.85元。

友邦（1299）微升0.9%，報79.9元；滙豐（0005）微升0.1%，報46.95元。