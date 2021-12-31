IKEA中國回應提價：內地調價水平低於全球

12月30日，全球最大的傢俱品牌宜家（IKEA）宣佈平均漲價9%。

據《澎湃新聞》報道，12月31日，宜家中國大陸地區相關人員向記者回應表示，近期對部分價格進行了調整，但中國大陸市場的價格調整水平低於全球提價平均值。在中國大陸市場，儘可能地保持了大部分產品價格穩定，尤其是經典產品和符合消費者當季購買偏好的季節性熱門產品。同時考慮到很多消費者會購買成套的產品組合或者搭配，也儘量平衡了產品組合和解決方案的價格。

宜家母公司英格卡集團（Ingka Group）周四（30日）發布公告稱，由於運輸和原材料成本增加，宜家將在全球市場平均提價9%。由於各地區所面臨的供應鏈問題嚴重程度不同，導致了漲價幅度並不一致。

據《路透社》報道，英格卡集團零售運營經理Tolga Öncü表示：「疫情期間，儘管成本一路上漲，但英格卡集團努力保證價格穩定，希望為客户提供最低的價格。」他補充說，「不幸的是，在成本上漲開始影響全球經濟以來，我們不得不首次將這些上漲成本的一部分轉嫁給我們的客户。」

宜家方面還表示，公司將繼續面臨嚴重的運輸和原材料問題所導致的成本上漲，預計在可預見的未來不會有任何突破性進展，供應鏈問題將持續到2022年。Tolga Öncü表示，英格卡集團將會對未來的變化負責，「我們會將未來的成本下降返還到消費者身上。」