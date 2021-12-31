恒生指數公司發表2021年總結報告　今年港股風險較去年大減

恒生指數公司發表2021年總結報告，報告指出，受到中國內地監管不確定性和審查收緊的影響，以及美聯儲加快縮減買債步伐所引起的擔憂，港股在2021年錄得負面表現。恒⽣指數（恒指）及恒⽣中國企業指數（國指）分別下跌 14.1%及 23.3%，⽽恒⽣科技指數則下跌 32.7%。

年內，恒指波幅指數及恒⽣國指波幅指數在7月飆升至高點，因投資者憂慮政府的監管將令教育、房地產以及科技行業股票受壓。但投資者認為與2020年相比，今年港股的風險大幅減低。

在恒⽣綜合指數中，小型股下滑 10.1%，領先大型股(-16.6%)及中型股(-12.2%)。在恒⽣綜合指數的行業指數中，能源業表現出眾，錄得 20.5%的漲幅；資訊科技業則是表現最差的行業(-32.3%)。

恒指 ESG 指數及恒⽣國指 ESG 指數在根據可持續發展評分對恒指和國指成份股進行權重調整後，與恒指和國指相比表現更佳。恒⽣ ESG 50 指數表現分別跑贏恒指ESG指數及恒⽣國指ESG指數2.1及14.2個百分點。

在恒⽣大中型股單⼀因子指數系列內，表現較佳的指數為股息率（全選和智選分別為-11.6%及-12.3%）。

截至12月30日，被動式追蹤恒⽣指數系列的產品的資產管理總值約 438 億美元。與恒⽣指數、恒⽣中國企業指數和恒⽣科技指數掛鈎的交易所買賣產品的資產管理分別約210億美元、44億美元和57億美元。