新年伊始恒指二萬三起步　小鵬突圍跑出　恒大突停牌｜港股早評

踏入新年首個交易日，港股由二萬三關起步，恒指去年收報23397點。中國A股元旦日假期，滬、深股市今日休市，滬、深港通南北向交易齊齊關閉，並將於明日恢復。

在去年最後半個交易日（2021年12月31日），中概股大爆發，阿里巴巴（9988）大升8.2%，京東（9618）、嗶哩嗶哩（9626）、百度（9888）等均大彈5%以上，另外，港產人工智能股商湯（0020）上市後表現向好，報5.5元，較上市價3.85元升約42.9%，今日可觀乎其升勢能否延續。

中國三大造車新勢力由小鵬跑出，成為去年銷量冠軍。小鵬去年全年總交付量達到9.82萬輛，為2020年的2.6倍。

造車新勢力銷量倍增 小鵬突圍跑出

中國三大造車新勢力由小鵬（9868）跑出，成為去年銷量冠軍。小鵬去年全年總交付量達到9.82萬輛，為2020年的2.6倍。第二是蔚來（美：NIO）2021年共交付9.14萬輛汽車，按年增長109.1%。理想（2015）去年的總交付量則按年增長177.4% 至 9.05萬輛。去年三大造車新勢力銷量均是倍增。

不過，內地縮減新能源車補貼，財政部、工信部、科技部、發改委近日聯合印發《關於2022年新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，明確2022年新能源汽車補貼標準在2021年基礎上減少30%，新能源汽車購置補貼政策於今年年底終止。投資者可留意汽車股表現，以及縮減新能源車補貼會否影響其汽車銷售。

恒大今早宣布停牌，網傳旗下儋州市海花島共39座樓須在10日佈內拆除。（路透社）

恒大停牌 傳39建築被勒拆除

恒大（3333）在奮力「保交樓」的時候，今早宣布停牌。網上流傳一張海南省儋州市的行政處罰單，指中國恒大旗下位於儋州市海花島共39座樓被儋州市執法部門確定為違法建築，該項目涉嫌因違法取得的規劃許可證已被撤銷，被要求10日內自行拆除，否則執法部門將依法組織拆除。

另外，內媒引述消息，指碧桂園（2007）內部發文，宣布集團進行新一輪業務分區重組，例如將冀北併入北京、冀東併入天津，將內地業務區域大削近四成，由原有的106個合併為65個，藉此提升效率。

美股高位整固 本周看儲局議息紀錄非農數字

美國聯儲局去年12月加大縮減買債，周四將公布議息紀錄，可留意聯儲局對收水速度和縮表的取態，周五則是非農新增職位及失業率數字出爐。美股在高位整固，道指報36338點，納指報15644點，標普500指數報4766點。