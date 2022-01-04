港股去年跑輸環球　長期投資價值凸顯　關注兩類港股

2021年，上證指數全年累計上漲4.8%。與之相比，年初曾被眾多機構看好的港股市場表現卻「略顯疲憊」，恒生指數全年累計下跌14.08%，在全球主要股指中表現最弱。

據中國媒體《證券日報》1月4日報道，回顧2021年，港股市場跌宕起伏，恒生指數最高點達31183.36點，最低點為22665.25點。去年理想與現實之間的落差，讓很多機構對港股的預期有些消極。不少券商預計，2022年的港股市場雖然長期投資價值凸顯，但上行空間不會太大。在配置方面，科技主線成為券商推薦的首選。

2021年的港股表現可謂「一半是火焰、一半是海水」。一方面，有228隻港股股價漲幅超過100%，其中有7隻漲幅超過1000%；另一方面，有245隻港股股價跌幅超過50%。雖然恒生指數跌宕起伏，但個股行情卻精彩紛呈，結構性行情凸顯。

Wind數據顯示，當前同時在A股和H股上市的A+H股共有140只。2021年，除招商銀行外，其餘A+H股的A股價格均呈現溢價狀態。有9隻個股的AH股溢價率超300%，其中包括中原證券（中州證券）、中信建投、國聯證券等3只券商股，AH股溢價率分別為328.96%、319.41%、302.04%。

海通證券首席經濟學家荀玉根表示：「目前AH股溢價指數為147.66點，處於2008年9月16日以來自下而上的98.1%分位，港股的長期投資價值凸顯。」

展望2022年，中金公司首席策略分析師王漢鋒認為，2022年港股市場可能是均值回歸的一年。當然，港股市場要想出現強勁上漲，還需要盈利預期上修和監管政策明確的利好因素支撐。短期來看，港股市場成交清淡，情緒修復還需一定時間。

光大證券首席策略分析師張宇生認為，隨着政策逐漸明朗，港股風險偏好有望逐步修復。但在2022年盈利下行背景下，港股上漲空間有限。此外，聯儲局縮減購債規模及停止擴表的時間段，港股或面臨一定的波動風險。

中泰國際宏觀策略分析師紀春華對港股中期走勢的判斷較為謹慎，主要基於兩方面原因：一是流動性方面，聯儲局加速收緊貨幣政策，港股增量資金不足、資金面偏緊的情況延續，難以形成流動性牛市；二是港股基本面及盈利增速受中國經濟復甦邊際放緩影響，年內或許會有反彈，但不會大漲。

平安證券首席策略分析師魏偉認為，2022年港股市場上行空間不會太大。以2010年以來的估值中位數計算，2022年恒生指數將有15%左右的漲幅，高點可能在27000點附近。由於特殊金融環境與交易機制影響，港股行情持續性較差，投資港股應摒棄追漲殺跌的方式。

在投資者較為關注的港股配置方面，券商推薦的首選均為科技主線。

國信證券分析師王學恆對港股的走勢預期較為樂觀。他認為，以恒生科技為代表的科技龍頭股將會迎來修復行情。

荀玉根認為，可關注兩類港股：一是科技主線。半導體、消費電子、新能源車等硬科技行業的景氣度較高，具備較高投資價值。二是高股息資產的投資價值。金融、地產等高股息資產具備較厚的安全墊，在A、H股市場同步上市的公司中，金融、地產等板塊的H股相對於A股存在較大折價，投資性價比更高。

張宇生表示，應重點把握港股價值回歸的投資機會。前期受反壟斷政策影響，科技板塊估值回落至歷史低位，未來具有更大的增長彈性與長期投資價值，是推薦的首選。其次是消費行業，有望回歸景氣度，尤其是受疫情影響的線下消費板塊以及具有港股特色的博彩、餐飲、啤酒等板塊。第三是職業教育板塊與物業板塊，從自下而上角度值得關注。此外，追求穩定收益率的投資者可關注高股息板塊。