滙業區宗傑︰料中國今年經濟增長率不多於5%　美股上半年大幅波動

踏入2022年，環球格局繼續多變，滙業財經集團主席區宗傑在新年文告中指，關注中美雙方會否因為認知鴻溝，由冷戰演變成熱戰，實在令人擔憂。他指出，今年中國經濟將會受壓，預料全年經濟增長率在5%以下，倘若軍事開支大幅增加，或許會令中國今年的經濟增長率放緩至4.5%左右的水平。

然而，區宗傑認為，這一調整未必盡弊，中國可藉此機會調整經濟的增長速度，減少基建投入，擴大內需，令過往快速增長過渡至平穩有序，以遏止高通脹風險，同時要打擊房地產市場的嚴重炒賣，從而減低貧富懸殊，紮實推動共同富裕。

料美股上半年有大幅波動

至於美國經濟，在2021年有強烈反彈，聯儲局預測全年經濟增長速度達到5.5%，應屬全球發達國家之最。不過，其內部價格因為受國際供應鏈出現嚴重障礙，以及勞動人口因家居工作出現短缺，導致工資上漲而大幅增加，因而推升通脹率達6.8%，是近三十年來新高。市場人士預期美國聯邦儲備局將大幅削減買債的次數，並將在今年三月裡終止；而美國的貼現率將在今年加息三次，以壓抑通脹。區宗傑認為，此番形勢下，預料美國股市將在今年上半年有大幅波動，投資者應審慎處理，減低風險。

雖然歐洲亦受到新冠肺炎的嚴重打擊，由於歐盟的抗疫和防疫措施做得比較到位，有70%以上的人口已接種兩劑疫苗，所以其經濟在2021年復甦較快，歐盟委員會預料全年經濟增長達5%。儘管其經濟亦受高通脹威脅，但歐洲中央銀行無意改變買債，維持利息不變等措施，所以挾著超高的疫苗接種率以及超刺激的財政貨幣政策，歐盟的復甦力度強勁。

滙業區宗傑預料美國股市將在今年上半年有大幅波動。﹙資料圖片﹚

料發展中國家外匯及債券市場將大波動

儘管中美和歐洲部份國家的經濟有強勁反彈，惟眾多發展中國家仍陷兩難境地，危機四伏，一方面受疫情嚴重衝擊，仍須與疫情及其影響搏鬥，另一方面受經濟下行及通脹壓力，政策制定者既不能放任貨幣貶值，又無法抬高利率，進退維谷。

鑒於美元堅挺、利息上升，加上美國今年經濟增長預料繼續成為全球之冠，不難估計，將有大量熱錢將會由發展中國家，尤其是債券市場流向美國，尋找避難所。故此，發展中國家的外匯及債券市場將有很大波動，甚至有可能出現如1997年由泰銖貶值引發的亞洲金融風暴，建議各位要持盈保泰，謹慎理財。