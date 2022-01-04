長和印尼電訊業務與Indosat Ooredoo完成合併

長和（0001）與 Ooredoo Q.P.S.C. 今天（4日）宣佈， 旗下 PT Hutchison 3 Indonesia（H3I）和 PT Indosat Tbk（ Indosat Ooredoo）的合併議案已取得所有股東及監管部門的批准，完成交易。合併公司將以 PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk（ Indosat Ooredoo Hutchison）營運於今日生效。

Indosat Ooredoo Hutchison將由長江和記與 Ooredoo 集團共同控制，並持有65.6%股份。合併後的公司將繼續在印尼證券交易所上市，股票代號為ORDS，印尼政府持9.6%股份，PT Tiga Telekomunikasi Indonesia持10.8%股份，公眾持約14%股份。

H3I和Indosat Ooredoo的合併將結合起兩項高度互補的業務，為印尼創建一家嶄新世界級數碼電訊公司。合併公司現已成為當地第二大流動電訊商，預計每年收益達約30億美元，更具競爭力為股東、客戶及印尼創造更多價值。

Indosat Ooredoo Hutchison 擁有更大規模、財力和專長，得以加速印尼的經濟增長與轉型至數碼社會。合併產生重大經營恊同效應，帶來成本效益、帶動創新，以及提升網絡技術，包括在印尼推出 5G 網絡。

自 2019 年出任Indosat Ooredoo營運總裁的Vikram Sinha獲委任為Indosat Ooredoo Hutchison新任行政總裁、李志雄為財務總監。Ahmad Abdulaziz Al-Neama及Eyas Assaf則加入Ooredoo集團。

長和期待與Ooredoo建立長期成功合作關係

長和聯席董事總經理霍建寧表示，深信是次合併對所有持份者包括客戶、股東和印尼來說都是一項高增值交易。Indosat Ooredoo Hutchison現已成為一家更強大的世界級數碼電訊公司，擁有關鍵規模及置身有利位置，得以建立更強大的網絡，惠及印尼的發展，客戶更可得到本來無法享用的更佳服務和更廣泛的產品。

新公司將會是印尼第二大電訊商，能夠利用合併後的資源去推動進一步的網絡舖展，提升質素與速度以及投資5G 科技，對其業務的實力和業績以及印尼市場強勁增長前景，充滿信心。

公司期待與Ooredoo集團建立長期成功的合作關係，並感謝他們對合併的積極熱誠，以及我們客戶與行業夥伴一直以來的支持和信任。

Ooredoo集團董事總經理Aziz Aluthman Fakhroo說，能夠合併印尼兩大電訊商，為當地創建第二大流動電訊公司，感到欣慰。在往績昭著的Vikram及其資深管理團隊的領導下，Indosat Ooredoo Hutchison將置身有利位置，取得令人振奮的長期增長。

Ooredoo合併如期完成，反映出公司將為所有持份者包括Indosat Ooredoo及Ooredoo 集團股東、客戶、員工、夥伴及印尼創造重大價值及裨益，得到確認。是次劃時代的交易與Ooredoo集團增長策略的進程步伐一致。

Aziz Aluthman Fakhroo期待與長和保持長期豐盛的合作關係，更希望藉此感謝我們的客戶、員工、股東、夥伴以及創造了鼓勵這類投資環境，以實現是次合併交易的印尼政府。