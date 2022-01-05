巴菲特買蘋果股票帳賺1200億美元　或成有史以來最佳投資

蘋果本周市值一度突破3萬億美元。巴菲特（Warren Buffett）曾表示，「這可能是我所知道的世界上最好的企業；我不認為蘋果是一隻股票，我認為這是我們的第三項業務。」

據《Wind資訊》報道，巴菲特對蘋果公司（AAPL）出人意料的押注可能最終成為他最成功的投資之一，目前賬面收益超過1,200億美元。本周（1月3日當周），這家科技巨頭的市值再次打破3萬億美元的紀錄。

巴郡哈撒韋公司從2016年開始購買蘋果的股票，到2018年年中，這家企業集團累計持有這家iPhone製造商5%的股份，花費了360億美元。轉眼到了2022年，隨着這股強勁的漲勢延續到新的一年，蘋果的投資現在價值1600億美元。

Edward Jones的巴郡分析師詹姆斯沙納漢（James Shanahan）表示，「毫無疑問，這是巴郡在過去10年裏做出的最強而有力的投資之一。」

巴菲特對高漲的科技股的厭惡是有口有耳的，但在他的投資副手託德庫姆斯（Todd Combs）和泰德韋斯切勒（Ted Weschler）的幫助下，這位「奧馬哈先知」在過去10年裏對這一行業有所熱情。據統計，巴郡持有的蘋果股份目前佔其股票投資組合的40%以上。

這位億萬富翁投資者稱蘋果公司是巴郡哈撒韋公司的「第三大產業」，僅次於保險和鐵路業務。巴菲特此前曾表示，iPhone是一款「粘性」產品，將人們留在公司的生態系統內。

不過，這些年來，巴菲特已經實現了部分實際利潤。自2018年以來，巴郡一直在小幅削減其在蘋果的持股，該集團在2020年獲得了110億美元的收入。然而，由於蘋果的回購計劃使其流通股數量減少，巴郡在這家科技公司的整體持股實際上增加了。

在周一（1月3日）的盤中交易中，蘋果公司的市值一度達到3萬億美元，雖然這一里程碑事件在很大程度上是象徵性的，但它表明投資者仍看好蘋果股票及其增長能力。在不到四年的時間裏，它的市值增長了兩倍。分析師認為，其股價還有很大的上漲空間。

蘋果公司第四季度所有產品類別的收益均實現了年度增長，收入按年增長29%。雖然iPhone仍是最大的銷售推動力，但蘋果服務業務按年增長25.6%，當季營收超過180億美元。

去年12月，摩根士丹利（Morgan Stanley）的休伯蒂（Katy Huberty）將蘋果的目標價從164美元上調至200美元，並維持相當於買入的評級，理由是虛擬現實（virtual reality）和增強現實（augmented reality）耳機等新產品尚未納入蘋果股價。

Huberty還表示，她預計蘋果App Store當季營收將超過摩根士丹利的預估，12月當季蘋果將發貨量達8,300萬部，比預期多出300萬部。

$Apple(AAPL.US)$