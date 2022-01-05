內媒﹕騰訊及阿里等科網股遭外資基金減持　寧德時代獲加倉

海外中國股票基金又有大動作，瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金去年11月大舉減持了招商銀行H股。

據中國《證券時報》1月5日報道，近日，瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金公布了最新持倉情況，2021年11月份，該基金對部分重倉股進行了減持，其中，招商銀行H股減持幅度達19.17%。網路行業相關股票也被其減持，阿里巴巴ADR、騰訊（0700）、網易（9999）等均在減持名單中。

值得一提的是，瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金去年10月份曾減持騰訊、阿里、網易等，招商銀行H股（3698）去年10月份也被該基金減持6.14%。進入2021年11月份，基金又對其中重倉的網路股票和部分A股核心資產進行了減持。

海外中國股票基金接連減持網路股票

2021年10月，海外最大中國股票基金減持新能源股票，引起市場的軒然大波，寧德時代、隆基股份等龍頭股近期接連調整，2022年首個交易日，寧德時代又大幅回調，跌幅超3%。

《證券時報》近日查看瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金最新持倉時發現，該基金2021年11月份大量減持了招商銀行H股、阿里巴巴ADR，減持幅度分別為19.17%、11.28%。

騰訊、貴州茅台、中國平安H股（2318）、網易ADR等重倉股也被其減持，11月減持幅度分別為9.92%、7.52%、3.66%、1.52%。港交所、平安銀行、石藥集團等持倉不變。

晨星官網

實際上，在去年10月份期間，瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金曾對其重倉的阿里巴巴、騰訊控股、招商銀行H股、貴州茅台、網易、中國平安等均有不同程度減持。

數據顯示，截至10月末，瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金的第一大重倉股為騰訊控股，當時持倉市值為9.11億美元。2021年11月份期間，騰訊控股走勢總體比較平穩，但因該基金減持了9.92%騰訊股票，持倉市值降為11月末的7.81億美元，為第二大重倉股。

貴州茅台在去年10月末為瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金第二大重倉股，當時持倉市值為8.18億美元，11月份期間，雖然該基金也減持了貴州茅台7.52%的股份，但11月份期間茅台走勢比較強勢，減持影響相對較小，11月末，該基金持有貴州茅台8.03億元，晉升第一大重倉股。

海外最大中國股票基金重新加倉寧德時代？

作為目前海外規模最大的中國股票基金，安聯神州A股基金的一舉一動都備受市場關注。

記者從安聯投資官網了解到，安聯神州A股基金近日公布了截至2021年11月末的前十大重倉股，寧德時代仍是頭號重倉股，11月末持倉佔比5.3%。記者從晨星官網了解到，10月末，安聯神州A股基金持有寧德時代倉位佔比為5.13%。

去年11月份期間，寧德時代股價總體呈現震盪走勢，在股價變化不大的情況下， 安聯神州A股基金持有寧德時代倉位佔比提升。據此推測，11月份期間，該基金可能小幅加倉了寧德時代。

安聯神州A股基金的第二大重倉股仍為東方財富，11月末持倉佔比3.4%，晨星官網顯示的10月末數據為3.18%，持倉佔比也明顯提升。

不過，從持倉佔比提升幅度來看，凱萊英10月末持倉佔比為2.39%，11月末達到3.1%，提升幅度最大。

泰格醫藥10月末持倉佔比為2.81%，為基金的第八大重倉股，11月末公布的持倉數據顯示，泰格醫藥直接從前十大重倉股中消失，美的集團晉升為第十大重倉股。

此外，中信證券、招商銀行、恩捷股份等持倉佔比也出現明顯下降。

安聯神州A股基金截至11月底前十大重倉股

安聯投資官網

海外巨頭2021年多數虧損

2021年，對資本市場而言，可謂是充滿不確定的一年，「雙減」政策對教育行業產生不小的衝擊，網路反壟斷也令某些頭部公司估值出現明顯下降，集採政策則對醫藥行業造成了不小的影響。

在此背景下，在海外投資中國股票的海外巨頭2021年成績單並不樂觀。晨星數據顯示，安聯神州A股基金2021年投資虧損0.73%，與其他海外巨頭相比，由於該基金投資比較分散，總體虧損較少。

數據顯示，該基金最新規模為123億美元，在國內權益公募中，能位居前列。

不過，拉長周期看，該基金總體表現比較強勢，在2019年增長58.47%的基礎上，2020年該基金再次增長72.73%。在2018年整體熊市的背景下，該基金還跑贏了同類組合和對標指數。

曾經的海外最大中國股票基金——瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金2021年時運不佳，基金年度虧損達到25.9%，遠跑輸同類基金和對標指數。

數據顯示，該基金最新規模為78億美元。這隻基金由海外中國投資老將施斌領銜管理。由於此前重倉部分教育股，2021年教培行業遭受重創，基金淨值受到影響。此外，基金持倉中含部分網路股票，2021年也遭遇了幾輪調整也對基金淨值有明顯影響。

去年下半年，瑞銀資產管理中國股票主管施斌曾分享自己對中國市場的看法。他表示，對於中國股票資產的投資者來說，2021年是艱難的一年。年初的時候，表面來看，人們應該有很多理由可以期待不錯的「收成」，例如包括，與其它國家相比，中國經濟表現強勁，人們的生活恢復到了疫情之前，以及工業生產恢復良好等積極的跡象。然而，股票市場的表現卻大相徑庭。

施斌說，值得注意的是，中國的政策具有周期性。中國關注經濟穩定性，關注就業。隨着一些政策經已落地，對於股市影響最大的時期似乎已經過去，接下來，我們可能可以看到一些積極的信號。

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