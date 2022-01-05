政府收緊防疫措施　餐飲股全數下挫　港股跌近400點失23000點大關

美國股市周二（4日）走勢個別，在聯儲局加快收水步伐憂慮下，反映科技股走勢的納指下挫逾200點，道指則在金融股帶動下上揚逾200點，兼且再度創新高。銀行及科技股乃是今日市場人士關注對象。另一方面牌停牌逾年的華融（2799）復牌，亦為投資者關注對象。此外中移動（0941）A股（上海﹕600941）今日登陸上海主板，同為市場人士關注焦點。



【16:44】港股挫近400點

港股今日重挫近400點。本港新冠肺炎再有擴散跡象，特首林鄭月娥宣有從本周五（7日）凌晨起，晚上6時後禁止堂食，以及B類﹑C類及D類食肆每張枱人數上限減半，受到有關消息拖累，大市全日跌近400點，失守23000點大關。

恒指收市報22907點，跌382點，國指收市報8015點，跌164點，科指最新報5323點，跌258點，成交額為1,553億元。

受到政府再收緊防疫措施拖累，敘福樓（1978）瀉9.4%，報0.96元，利寶閣（1869）收市報0.29元，跌4.9%，大家樂（0341）跌2%，報13.82元，太興（6811）跌4.5%，報1.26元。

不過電商HKTVmall母公司香港科技探索（1137），勁升11.9%，收市報9.1元。連鎖零食店759阿信屋CEC國際（0759）飆升12.9%，報0.7元，同業優品360（2360）收市報1.71元，升4.3%。

收租股方面，希慎興業（0014）跌0.6%，報24.05元，領展（0823）收市報68.6元，跌1.1%，置富產業信託（0778）跌0.7%，報8.18元。

科技股今日亦下挫，騰訊（0700）收市報430.6元，挫4.3%月，美團（3690）瀉11.2%，報195.1元，阿里（9988）跌2.1%，報114.5元。

不過銀行股卻受到美國債息上揚，而逆市高收，中銀（2388）升3.8%，報27.5元，滙豐（0005）收市報49.15元，升2.8%，恒生（0011）升2.7%，報149.9元。

【14:39】

港股失守23000點，恒指失守23000點，最新報22984點，跌305點，國指最新報8037點，跌142點，科指報5347點，跌234點。

【14:12】

港股午後上演23000點攻防戰，曾一度觸及23000點，最新報23045點，跌244點，國指最新報8057點，跌122點，科指最新報5370點，跌211點。

美團（3690）瀉近1成，為表現最差藍籌股。

【13:09】

港股午後跌幅擴大，恒指最新報23045點，跌244點，國指最新報8057點，跌122點，科指報5370點，跌211點。

【12:34】

恒指中午收市報23092點，跌197點，國指最新報8072點，跌107點，科指報5384點，跌197點，成交額為833.9億元。

近日成為投資者焦點的商湯（0020），今早下跌5.6%，報7.74元。

科技股紛紛下挫，騰訊（0700）報434.4元，跌3.5%，阿里（9988）報116.6元，跌0.3%，美團（3690）急瀉9.4%，報198.9元，京東（9618）跌6.3%，報248.6元。

汽車股亦成為投資者沽對象，比亞迪（1211）報254.2元，跌6.8%，吉利（0175）跌5.4%，報20.1元，小鵬（9868）跌6%，報185.3元，理想汽車（2015）報116.8元，跌6.9%。

物管股再度下挫，碧桂園服務（6098）跌6.7%，報41.2元，保利物業（6049）跌1.8%，報57.7元，融創服務（1516）報7.06元，跌4.1%。

中移動（0941）今日回A，逆市上揚，報50.65元。

【11:11】

港股跌幅擴大，恒指最新報23122點，跌167點，國指最新報8087點，跌92點，科指一度失守5400點，最新報5407點，跌174點。

【09:48】

恒指轉跌，最新報23176點，跌113點，國指失守8100點，報8098點，跌81點，科指再破底，報5435點，跌145點。

【09:27】

恒指高開33點，報23323點，國指跌24點，報8155點，科指最新報5501點，跌80點。

中移動（0941）高開5.7%，報50.75元，中移動A股（上海﹕600941）高開9.41%，報63元人民幣。

銀行股今早上揚，滙豐（0005）高開3.2%。