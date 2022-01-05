華融復牌股價挫逾4成　副總裁﹕努力做好經營及提升業績

獲中信（0267）等機構斥資513億元入股的華融（2799）今日復牌，曾低見0.59元，最新報0.61元，挫40.2%。

副總裁王文杰指出，對公司而言首要任務是努力做好經營及提升業績，堅持規範運作，確保公司可持續健康發展。

他指出引入戰略投資者對公司復牌後公司股價具有積極意義，增強全體股東權益，亦充分說明5家投資者認可華融投資價值，看好華融長期發展。

他又指出華融將持續聚焦及回歸主業，也穩定市值創造有利條件，管理層高度重視及關注公司在資本市場上表現，也充分認識到二級市場公司股價既取決於公司經營業績等內在因素，亦取決於宏觀經濟監管導向﹑行業趨勢﹑市場情緒等多方面外在因素。

引入中信等戰略投資者

自去年4月1日起停牌的華融，早前獲銀保監同意其非公開發行內資股及H股股票方案，合計不逾412億股。

中信集團﹑中保融信私募基金認購公司內資股，分別佔今次非公開發行後總股本比例為23.46%﹑18.08%，中人壽保險認購的華融H股，佔今次非公開發行後總股本比例約2.44%。

至本周二（4日）華融發出公告，指出近期收到聯交所關於根據上市規則第6.07條指令公司復牌的決定，由於已遵守復牌指引，所以在今日復牌。