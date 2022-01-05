內媒﹕許家印廣州自住豪宅　降價至8000萬元人民幣求售

深陷債務危機的中國恒大（3333），其董事長許家印傳打折出售位於廣郎的自住物業。據中介訊息，該豪宅的面積為753平米的複式豪宅，目前市場價為1.1億元（人民幣‧下同），現叫價為8,000萬元。

據中國網媒《快科技》周三（5日）報道，消息指出，目前上述房產是在出售中，確實屬於許家印所有，這套房子是他家人住的。

該房產為珠江新城金碧華府25樓複式豪宅，面積753平方米、市場價1.1億元、現售8,000萬。目前，房產處於二手樓產權交易階段，房產證已過五年。其中還特別強調，驗資5,000萬元、一次性付款優先，房子豪裝1,000多萬元。金碧華府的均價在14萬元左右，開發商跟物業均是恒大。

許家印兒子出售美國洛杉磯豪宅

許家印及其家人不時傳出出售手頭物業，或透過將物業抵押套現。在去年第四季許家印被指將香港布力徑兩幢獨立屋，分別向銀行及金融機構抵押以借款。

2021年12月，美國洛杉磯日落大道上的一棟千萬豪宅大減價出售一事引發媒體關注。因為拋售者正是深陷債務危機的中國房地產企業董事長許家印的二公子許騰鶴（Peter Xu）。

這棟現代風格的豪宅位於Sierra Alta路1300號段，由開發商投資建造，2018年首次出售，以1,750萬美元的價格賣給了中國億萬富翁許家印的小兒子許騰鶴。