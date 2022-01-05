人行官員：無照駕駛跨境開立銀行賬户等　屬於非法金融服務

中國央行金融穩定局局長孫天琦2021年12月26日在「中小金融機構的穩健經營與有效監管」內部研討會上提到，跨境開立銀行賬户等銀行服務、跨境證券投資服務等都屬於無照駕駛的非法跨境金融服務。

據新金融城微信公眾號2022年1月4日發布的內容顯示，孫天琦在講話中稱，無照駕駛，屬於非法金融活動，既有境內的，也有跨境的。無照駕駛的非法跨境金融服務包含跨境開立銀行賬户等銀行服務、跨境證券投資服務、跨境銷售保險、跨境支付服務、跨境比特幣和ICO交易服務、跨境外匯保證金交易等。其中，更迷惑、更隱蔽的方式是，一些中資金融機構持有境內牌照，其香港子公司持有境外牌照，然後與境內機構合作，在境內各種變相攬客、展業，利用數字平台變相給境內提供金融服務。

「因為這些機構在境內持有牌照，在境外也持有牌照，更具迷惑性，但它提供跨境金融服務是沒有經過產品准入，也違反外匯管理規定，屬非法金融活動。」

孫天琦強調，打擊無照駕駛的非法金融活動，行動上必須嚴厲，輿論上也必須嚴厲；過去對非法金融活動顯得偏慢、偏軟、偏松。

在美上市中概股於周二（4日）整體大幅走弱，富途控股、老虎證券分別收跌11.1%和6.9%。

孫天琦2021年10月曾表示，金融牌照有國界，從業務實質看，跨境網路券商屬在中國境內「無照駕駛」，屬非法金融活動，這種定性與資本項目是否完全可兑換無關。

他表示，下一步處置高風險機構還是真正做到早發現、早預警、早糾正、早處置，真正按照《商業銀行資本管理辦法》，資本充足率越低，監管措施要越嚴。要建立具有硬約束的早期糾正機制，強化「限期糾正」約束力，做到「不糾正即處置」。