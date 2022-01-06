MPF｜駿隆：2021年強積金人均蝕807元　宏利及友邦基金計劃跑出

去年全球受新冠肺炎疫情持續，通脹問題日益嚴重，強積金於不同資產類別出現回報差異的情況。強積金顧問駿隆表示，12月整體強積金市場出現正回報，但中港股票基金資產回報持續向下。月內強積金每人平均盈餘2,082元，而去年人均則蝕807元。

駿隆表示，截至去年年底，駿隆強積金綜合指數下跌1點 （-0.3%）報256點。三大主要指數有不同程度的表現，股票基金指數跌9點 （-2.4%），報356點；混合資產基金指數升6點 （+2.5%），報259點；固定收益基金指數跌1點 （-1.1%），報128點。

股票基金方面，駿隆表示，其他股票基金（包括行業股票基金或投資於附屬指數內沒有定義的區域之基金）、歐洲股票基金、環球股票基金、北美股票基金及日本股票基金去年全年錄得正回報，當中美股基金表現最為強勁，而表現最差則是港股基金。

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展望今年，駿隆集團常務董事陳銳隆表示，預計全年回報人均達5%至7%，高風險投資者可留意受惠於寬鬆貨幣政策的歐美股市，雖然美聯儲計劃加息，但整體只是減少「放水」，美股仍呈現「慢牛」趨勢；長線而言則可考慮現時估值偏低及預期受惠於降準的中港股市，值搏率會較高。低風險投資者需留意環球加息氛圍對債券價格的影響，可考慮人民幣債券及貨幣市場基金持盈保泰。

對於政府擬放寬強積金買中國國債，駿隆指出，現時市場人民幣債券基金不多，規模只有260億元，料政府此舉對強積金整體影響不大。

宏利及友邦基金計劃跑贏市場

基金計劃方面，駿隆表示，市場佔有率前五大強積金供應商依次仍為宏利、滙豐、永明、友邦與中銀保誠；當中宏利環球精選（強積金）計劃為市場共26個強積金計劃中表現最佳，勝過市場表現約 2.7%；而友邦強積金優選計劃則於全部計劃表現位居第二（前五大供應商中表現第二名），跑贏市場 2.2%，其餘三大強積金供應商表現皆跑輸市場。永明強積金綜合計劃雖為第四佳的計劃，但其計劃的資產相對於表現較差的永明彩虹強積金計劃為少。

市場整體而言，駿隆指，表現最佳的宏利環球精選(強積金)計劃綜合表現為正回報 2.4%，最差的景順計劃為負回報 4.8%，兩者的回報相差達 7.2%。

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另外，駿隆指出，成員於去年1月至11月間持續將他們的資產轉為股票基金，11月有51億港元的資產從混合資產基金及固定收益基金轉換至股票基金。而同期的資金淨流向是由固定收益基金（266億元）及混合資產基金（79億元），轉換至股票基金（345億元）。