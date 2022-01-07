阿里勁升6%　中海外及潤地彈出　領港股全日飆420點

美國聯儲局在今年上半年加息，似乎漸成市場人士共識，卻拖累美股連跌兩日，其中反映科技股走勢的納指更一度失守15000點，反映出投資者憂慮息口上揚對高估值的科技股，帶來較大衝擊。不過亞太區股市今早並未受美股弱勢波及，日本股市早段更升逾200點，因此港股是否可以乘亞太區內股市表現而上揚，可以留意。另一方面美國10年期債息已觸及1.7厘，金融股會否再獲投資者垂青，亦為另一個焦點。



【16:37】

港股今日表現突出，全日勁升逾400點，當中阿里巴巴（9988）表現可人，升幅達6%，兩間國企內房亦有8%以上升幅。不過大市暫未收復23500點。

恒指收市報23493點，升420點，國指收市報8231點，升162點，科指收市報5503點，升107點，成交額增至1,472.7億元。

雖然周初時大市表現乏力，但是在本周後段可謂愈戰愈勇，全周累計升96點，總算為投資者帶來好消息。

兩大國企內房股今日表現出色，中海外（0688）全日抽升一成，收市報22.4元，為今日升幅最大藍籌，潤地（1109）升8.3%，收市報36.55元，龍湖（0960）升2.3%，收市報40.05元。

阿里今日創一個月新高，收市報128.8元，騰訊（0700）升1.4%，報443元，美團（3690）升0.9%，報204元，京東（9618）揚4.8%，網易（9999）升8.2%，報3162.3元。

金融股亦高收，滙豐（0005）收市報50.1元，升2.2%，恒生（0011）升1.7%，報151.6元，中銀（2388）升0.5%，報27.9元。

消費股方面，百威（1876）升5.9%，報21.55元，蒙牛（2319）升46.75元，升7.5%。

不過手機設備股舜宇（2382）逆市下跌4.9%，為恒指成份股中表現最差。

【14:04】

大市在午後升幅擴大，並曾迫近23500點，最新報23487點，升414點，國指最新報8223點，升154點，科指最新報5489點，升92點。

兩大藍籌國企內房升勢加劇，中海外（0688）升7.9%，報21.95元，潤地（1109）升6.4%，報35.9元。

【12:26】

港股今日走勢較日前明顯好轉，半日升265點，報23337點，國指報8172點，升103點，科指報5440點，升44點。

阿里（9988）升3.8%，報125.6元，騰訊（0700）升1.3%，報442.6元，美團（3690）升2.3%，報206.8元，京東（9618）升3.2%，報264.8元。

內房股方面，中海外（0688）勁升6.9%，報21.75元，潤地（1109）升6.7%，報36元，龍湖（0960）升1.5%，報39.6元，碧桂園（2007）升1.8%，報6.95元。

物管股走勢個別，世茂服務（0873）跌8.3%，碧桂園服務（6098）跌2%，報38.95元，保利物業（6049）升3.2%，報58.6元。

汽車股方面，吉利汽車（0175）跌3.2%，報19.26元，比亞迪（1211）跌1.8%，報244.4元，長汽（2333）升0.4%。

手機設備下跌，舜宇（2382）跌5.4%，報220.8元，瑞聲（2018）跌3.6%，報32元。

體育用品股亦告下跌，安踏（2020）跌3%，報108.1元，李寧（2331）跌2.8%，報76.15元。

【11:35】

港股升幅曾擴大至逾300點，恒指最新報23356點，升283點，國指升108點，報8177點，科指最新報5442點，升45點。

【11:04】

恒指最新報23225點，升182點，國指最新報8126點，升57點，科指最新報5418點，升21點。

銀娛（0027）跌0.4%，報40.4元，金沙（1928）跌0.2%，報17.26元，永利澳門（1128）跌1.1%，報6.23元，澳博（0880）跌1.8%，報5元。

【10:11】

港股升幅收窄，恒指最新報23218點，升146點，國指最新報8115點，升46點，科指最新報5434點，升38點。

內房股今早走勢個別，潤地（1109）升4.7%，報35.35元，中海外（0688）升3.9%，報21.15元，越秀（0123）升0.4%，報7.01元。

物管股方面，華潤萬象（1209）升5.9%，報34.25元，中海物業（2669）升1.3%，報7.82元，保利物業（6049）無升跌。

【09:27】

恒指高開246點，報23318點，國指高開60點，報8128點，科指最新報5470點，高開73點。

阿里（9988）高開4.5%，報126.5元，騰訊（0700）高開1.8%，報445元，嗶哩嗶哩（9626）高開4.6%，報300元。

金融股方面，滙豐（0005）重上50元，高開2.2%，報50.1元，渣打（2888）高開4.4%，報50.05元。