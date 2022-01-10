恒指重上二萬三　央企內房受惠放寬　關注中人壽舜宇｜港股早評

內房傳出監管放鬆消息、科技股回升、銀行股受惠加息而受提振，均撑起大市，港股報23493點，重上二萬三關。今日要留意內房股能否延續升勢、中人壽（2628）董事長王濱涉違紀被查，以及債息抽升的影響。

內房股上周五急彈，內房「三條紅線」要求傳獲放寬，內媒報道，目前銀行已告知一些大型優質房企，若對陷債務危機企業項目以承債式收購，相關併購貸款不再計入「三條紅線」相關指標。消息利好有央企背景的房企，中海外（0688）周五急升9%，報22.2元，創逾5個新高，潤地（1109）升7.3%，報36.2元。

另外，龍湖（0960） 公布，建議分拆主要於內地從事提供物業管理服務以及商業運營服務的附屬公司龍湖智創生活在聯交所主板獨立上市。集團指，建議分拆將以全球發售及分派方式進行，後者以實物分派方式將部分龍湖智創股份分派予合資格股東，作為宣派特別股息，惟須待上市完成及若干其他條件獲達成後，方可作實，有關保證配額詳情尚未落實。

中人壽董事長王濱涉違紀被查，公司表示其經營管理運行正常。（資料圖片）

中人壽董事長王濱涉違紀被查 舜宇出貨量不達標

中人壽（2628）公布，根據中央紀委國家監委網站於1月8日所披露的消息，公司控股股東中國人壽保險(集團)公司黨委書記、董事長王濱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。王濱亦是公司董事長、執行董事。公司表示，其經營管理運行正常，將於近期召開董事會會議，確定代行董事長職務的董事人選，將根據相關法律法規及上市規則的規定，適時發出進一步公告。股價周五回升2.3%，報13.46元。

舜宇光學（2382）公布去年12月出貨量，手機鏡頭出貨量按年跌7.3%至1.2億件，車載鏡頭按年大跌15.5%至484萬件，手機攝像模組則升14.6%至5,189萬件。全年看，所有出貨量目標均未能達成，手機鏡頭、車載鏡頭、手機攝像模組出貨量累計分別為倒退5.9%、升21%、升13.6%，較其出貨量目標分別為升5至10%、增30至35%、增20至25%為差。

公司解釋，車載鏡頭出貨量按年下降15.5%，主要是因為汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨且去年同期因疫情好轉出貨量表現強勁。而手機攝像模組出貨量按年上升14.6%，主要是因為去年同期因智能手機供應鏈中關鍵零部件缺貨而使得出貨量基數較低。

美國10年債息曾一度升穿1.8厘，聯儲局主席鮑威爾本周二將出席參議院銀行委員會的聽證會。（路透社）

債息曾升穿1.8厘創2年高 鮑威爾明出席聽證會

美國10年債息曾一度升穿1.8厘，現處約1.76水平，創疫情前和2年高。美股納指和標指同樣連跌四日，上周五跌約1%，報14935點。標指跌0.4%，報4677點。道指則微跌4點，報36231點。

美國勞工部上周五公布的數據顯示，非農就業人口增加19.9萬人，遠低於預期的40萬人。12月平均時薪按月增0.6%，高於預期的0.4%。不過，自新冠疫情以來，美國失業率首次降至4%以下。聯儲局主席鮑威爾本周二將就連任聯儲局主席的提名，出席參議院銀行委員會的聽證會，投資者可留意其鮑威爾對收緊貨幣政策的言論，以及美元走勢。美匯指數現回落至95.7水平。