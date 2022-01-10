瑞銀林鎮鴻：內房主要是信心問題　首季為債務高峰期料更多違約

過去一年，內地樓市「三條紅線」的影響逐漸浮現，負債水平高的房企資金壓力爆煲，多家房企先後出現債務違約。

瑞銀中國/香港房地產投資研究主管林鎮鴻認為，內地房地產市場目前最主要是信心問題，不論是金融機構或者買家，由於房企違約，對行業的信心崩潰。林鎮鴻稱，2021年房企違約數目達9家，佔市場份額的10%，更是歷來違約比例最高的一年。

隨著信心崩潰，林鎮鴻指出內地買家頻傾向購買國企的物業，而放棄選擇民企樓，部分民企銷售額大跌50%至60%，形容情況「好難走返出嚟」，資金回籠壓力大，再發債的難度亦較高。

他提到，明年1月、3月、4月是債務到期的高峰期，屆時或有更多房企需要洽談債務重組，對整個板塊都有壓力。為紓緩資金壓力，林鎮鴻估計未來可見內地房企更傾向出售香港項目、賣物管業務、沽出收租物業如寫字樓、商場等。

近日中央放寬「三條紅線」的併購貸款部分，林鎮鴻相信未來將會見到收購併購的案例出現，但經過今次債務風險，國企將取得更多市場份額，民企生存空間相對較細。不過，該行判斷未來仍有幾家發展商違約，要更多政策放鬆才能解決，甚至需要有更多國企直接收購民企。

林鎮鴻估計，直至4月債務到期的高峰期完結後，屆時內房行業能見度較高，可見哪些民企已經消失，哪些仍然存在。銷售端方面，同樣在4月後逐步回復，有助解決再融資的問題。