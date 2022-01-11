張勇辭任微博董事　阿里巴巴早前傳向國企出售微博持股

1月10日晚，微博發布公告稱，阿里巴巴（9988）董事局主席張勇已辭任微博公司董事，同時，阿里巴巴集團首席市場官董本洪將接任成為微博董事。

據《21世紀經濟》指，張勇自2014年5月起便一直擔任微博董事，彼時，張勇在阿里巴巴的職務還是首席運營官。自2015年5月起，張勇開始擔任阿里巴巴CEO，並於2019年9月起，開始成為阿里巴巴董事局主席。

資料顯示，張勇於2007年8月加入阿里巴巴，最初是擔任淘寶首席財務官。從2007年加入至2015年成為阿里巴巴CEO期間，張勇先後擔任過天貓商城總經理、天貓商城總裁、首席運營官等職務。

此次接替張勇成為微博董事的董本洪，是於2016年1月加入阿里巴巴集團。 加入阿里巴巴集團前，董本洪擔任過VML中國的首席執行官並在百事可樂擔任大中華區市場副總裁。

在微博董事會中擁有一名董事席位，是阿里巴巴作為微博主要股東的一項權利。2013年4月，阿里巴巴收購了微博當時18%的流通在外股份；2014年，阿里巴巴進一步增加了對微博的持股。

上周有報道指，阿里巴巴正與上海市政府旗下上海文廣集團進行磋商，出售所持約3成的微博股權，不過談判仍處初期階段。

截至2021年9月30日，阿里巴巴通過子公司持有微博29.6%股權，為僅次於新浪公司的第二大股東。