京東進軍荷蘭開設兩間機器人實體零售店　亞馬遜已於英美開店

京東（9618）已在荷蘭開設了兩家實體零售店，並利用機器人來準備和遞送包裹。

據《新浪科技》周一（10日）報道，這兩家機器人零售店分別位於萊頓（Leiden）和鹿特丹（Rotterdam）兩座城市，這也是京東首次在歐洲市場推出實體零售店，突顯了該公司拓展國際市場的雄心。

京東表示，購物者可以使用「Ochama」應用程序，訂購從食品到美容和家居的各種產品，然後可以去零售店取貨。在那裏，自動設備和機械臂將完成接單和分類任務。

當購物者到達零售店後，只要掃描應用程序上的條形碼，其訂單商品就會通過傳送帶送到他們手中。當然，購物者也可以在家裏等待送貨。

亞馬遜已於英美開無人實體店

分析人士稱，京東此次進軍歐洲市場，意味着將對美國電商巨頭亞馬遜構成挑戰。亞馬遜已經在美國和英國推出了自己的無收銀員雜貨店「Amazon Go」。

京東還表示，還計劃在荷蘭的阿姆斯特丹和烏得勒支（Utrecht）再開設兩家門店。

與中國市場一樣，京東在荷蘭的Ochama零售店也是集電商和物流為一體。在中國，京東不僅運營着電商業務，也擁有自己的物流部門。另外，京東的物流業務也計劃向國際市場擴張。

當前，京東的大部分營收仍來自中國。但近年來，該公司擴大了海外業務，運營着一家名為「Joybuy.com」的在線購物網站。此外，京東在泰國還擁有一家電子商務合資企業，也是越南購物平台Tiki的最大股東。