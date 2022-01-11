紐約聯儲前主席狠批聯儲局犯上「四宗罪」

紐約聯儲銀行前總裁杜德利（William Dudley）周一（1月10日）表示，聯儲局犯了四個關鍵性錯誤，導致通脹率飆升，並使得市場現在預期聯儲局會進行更多的加息。

據《智通財經》APP報道，聯儲局主席鮑威爾周二（1月11日）向參議院銀行委員會作證，討論聯儲局的表現，該委員會正在審議對其第二個四年任期的提名。周三（1月12日），12月消費者價格指數（CPI）數據來襲，經濟學家預計年化通脹率將飆升至7%以上，聯儲局在抑制通脹方面面臨的挑戰將成為人們關注的焦點。

聯儲局的困境始於2020年秋季。當時為了彌補過去的低通脹，該行採用了一種新的框架，允許通脹在一段時間內超過2%的目標。

杜德利認為，聯儲局的第一個錯誤是如何操作這個框架。

聯儲局承諾，在看到至少幾個月的2%通脹率和達到充分就業之前，他們不會提高基準利率。杜德利稱：「這意味着，在貨幣政策解除的起點階段，經濟已經過熱了。」

他認為，聯儲局的第二個錯誤是誤判了勞動力市場的強度。

幾個月來，聯儲局官員淡化了勞動力市場緊張的跡象，而是強調勞動力市場的參與度滯後。他認為，聯儲局對勞動力市場收緊的速度感到驚訝。

杜德利指出，緊張的勞動力市場現在已經轉化為工資增長的速度與聯儲局2%的通脹目標一致。即使在最初通貨膨脹是「暫時的」，現在問題是，勞動力市場足夠緊張，工資將繼續加速增長。

料聯儲局最終加息至3厘到4厘

他還表示，聯儲局犯的第三個錯誤是將通脹視為「暫時的」。

他表示：「我們現在看到的許多通脹壓力都是暫時的，但它的持續時間要比預期的要長得多，通脹率也高得多。」

最後一個錯誤是，聯儲局過於擔心會嚇到債券市場，並引發另一場「縮減恐慌」。

杜德利表示：「他們在與金融市場的溝通方面有點過於温和，因為擔心這會引發債券市場的拋售。我認為現在的問題是，市場沒有足夠重視他們。」

他認為，聯儲局今年將開始進行4至5次加息，最終將不得不把基準利率上調至3厘至4厘。