恒指、國指、科指共擁8隻成份股　恒指公司︰無損指數差異化定位

港股去年表現差絕環球主要股市，恒指公司三大旗艦指數，即恒指、國指及科指去年跌幅介乎4%至33%。

表現遜色，其中一個原因無疑於股價積弱的科技股佔比甚重。資料顯示，資訊科技業在上述三項旗艦指數，即恒指、國指及科指數中的權重都較高，﹙恒指中的權重為27%、國指為35%、科指為74%﹚。事實上，三大指數有8隻共同成份股，分別是騰訊控股（0700）、美團（3690）、阿里巴巴 （9988）、小米集團（1810）、舜宇光學科技 （2382）、京東集團（9618）、網易（9999） 及阿里健康（0241），合共佔恒指/國指/科指中29%/34%/55%的權重。

恒指公司網誌認為，由於科技股佔比甚重，令三大旗艦指數之間兩年關聯度上升，但關聯度上升並無損恒生旗艦指數的差異化定位。恒指公司續稱，三項旗艦指數的側重點不同︰ 恒指將繼續增加其優質成份股數目，提升代表性和多樣性以維持其作為指數的領先地位；國指傾向於專注在港上市的中國內地企業，實施適時且以規則為基礎的股份納入機制；科指旨在捕捉具備潛在高增長及具創新力的「明日之星」。

恒指公司補充，在全球股市中，根據彭博上的市場數據，港股是估值相對被低估的市場，截至 2021年底對未來12個月的預期市淨率為1.2x，預期市盈率為12x。對預期 2022年港股估值有望獲得顯著重估的投資者而言，三項恒生旗艦指數可為各類差異化投資策略的實施奠定堅實基礎。