市場早料及鮑威爾放鷹　恒指再戰阻力　中國CPI今公布｜港股早評

即使美國聯儲局主席鮑威爾在聽證會上釋放出更多「鷹派」訊號，市場早已預備，並無大超市場預期。美股昨晚回升，其中納指更是一度大升1.4%。港股昨收報23739點，繼續挑戰去年12月13日至14日的23817點至23936點的下跌裂口阻力。



投資者今日可留意中國國家統計局將公2021年12月份及2021年全年居民消費價格指數（CPI）、工業生產者出廠價格（PPI），以及一系列金融數據。

中概股昨日回升，京東（美：JD）大升一成，阿里巴巴（美：BABA）、拼多多（美：PDD）、網易（美：NTES）、達達（美：DADA）升3至5%不等，相信對港股科技股亦有支持。

中海油（0883）公布2022至2024年的派息比率將不低於40%，全年股息絕對值每股不低於0.7元，股息率約為8.2%。

中海油增派息兼回購 傳批准央行內房收購

在油價重上80美元之際，正準備回歸A股的中海油（0883）公告最新的經營策略和派息指引，2022至2024年的派息比率將不低於40%，全年股息絕對值每股不低於0.7元，以昨天收市價8.57元計算，即股息率約為8.2%。公司同時預告於2021年度派發成績表時也派發上市20周年特別股息，並今年亦擬於適時回購股份。

據內地傳媒報道，消息稱，綠地香港（00337）控股股東綠地控股、融創（1918）和世茂（0813）等被列入11家央行制定的需要流動性支持房企名單。報道稱，央行還制定針對這11家房企美元債敞口風險的應對方案。央行要求九家企業通過收購、併購項目資產的方式，為這些有中高風險的企業提供流動性支持。九家企業分別是保利、華僑城、招商蛇口、華潤、中糧、五礦地產、中建和金茂等。

鮑威爾出席美國國會聽證會時稱，如果必須在更長時期內更多次地加息，局方將會那樣做，今年晚些時候可能會允許縮減資產負債表規模。

鮑威爾：或加快加息及縮表 美股表現向好

美國聯儲局主席鮑威爾出席國會聽證會時指，聯儲局承諾採取行動，避免令高通脹「根深蒂固」，如果必須在更長時期內更多次地加息，局方將會那樣做。同時，聯儲局有信心維持物價穩定，2022年將實現政策正常化，在3月底結束資產購買計劃，今年晚些時候可能會允許縮減資產負債表規模。

美股扭轉連日跌勢，道指昨回升0.5%或183點，報36252點，標普500指數升0.9%，報4713點，而納指則升1.4%，報15153點，力守200天線（約14700點）。