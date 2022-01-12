如同網上版「先達」　Back Market有幾巴閉？　最新估值高達444億

每年9月，為一眾蘋果電子產品愛好者翹首以待的時刻。因為蘋果每年在此時便會公布新產品，之後便不少蘋果產品迷便會想盡辦法，買入新的iPhone或iPad。可是目前仍在使用的iPhone又如何處理？不就是送到先達等二手店！可想而知，二手手機買賣原來是一個規模不少。

那麼一個二手手機交易平台，可以擁有多大估值？法國科創企業﹑從事二手電子產品文易網上平台的Back Market，剛完成最新一輪E輪融資，涉及金額達5.1億元（美元‧下同），其估值已達到57億元（約444.6億港元）。



8個月累計融資逾8億元

據網上資料顯示，Back Market在去年5月完成的D輪融資，涉及金額為3.35億元。即在短短8個月，該二手電子產品交易平台已成功融資8.45億元。

當然會有人問，為何要買二手手機？不擔心手機質量有問題。據網上科技新聞平台《TechCrunch》指出原來有不少二手手機的情況屬相當良好，又可以節省一筆金錢。另一個原因，則是新款手機與目前市場上提供的款式僅有些微變動。種種原因，皆令到二手手機等電子產品交易市場相當蓬勃。

BackMarket指出，透過該平台買入的手機，出現問題比率為4%。（Back Market Facebook擷圖1）

報道又指出，原來不少已使用過的手機，只要換一換電池或屏幕，便足令到該部已曾使用的手機，在二手市場變得具吸引力。

既然Back Market可獲得逾400億元估值，其營運模式又有何特色？《TechCrunch》指出Back Market不會直接去搜羅貨源，而是透過與其他第三方公司合作採購夥伴。第三方採購夥伴藉著在Back Market展示其產品清單，以物色顧客。

顧客既關注在該平台上買入的手機價錢外，亦相當關產品質素，該平台給予客戶30日退款保證安排。

擬將美國員工數目倍增

目前該平台交易估值高達400億元，其具體營運數據又如何？報道指出已有逾600萬名消費者，在該平台上買入手機。公司又指出，在該平台買入的手機，出現問題比為為4%，預料全新手機出現問題比率為3%。

今次Back Market獲得5.1億元融資，該公司又有何大計？報道引述Back Market創辦人及行政總裁Thibaud Hug de Larauze指出，希望推動顧客買電子產品時，買二手產品成首選。就如同在美國二手車市場一樣，消費者相當具有信心，與新車市場相比，整體二手車成交規模增加2倍。

經過最新一輪融資後，Back Market估值已達444億元。（Back Market Facebook擷圖1）

他又指出本輪融資，以及客戶基礎持續增加，對公司而言為重要一步，並指出對循環經濟模式發展亦相當重要。

該初創公司在美國﹑日本及多個歐洲國家均業務，未來有意加強在美國業務發展。目前在美國擁有650名員工，有意將員工數目倍增。