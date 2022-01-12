肯德基聯乘泡泡瑪特推盲盒套餐　遭中消協點名﹕誘導過度消費

近日，肯德基與盲盒銷售商泡泡瑪特（9992）聯合推出「DIMOO聯名款盲盒套餐」，活動推出後卻引發誘導食品過度消費嫌疑，2022年1月12日，中國消費者協會點名肯德基此次聯名盲盒活動，認為肯德基作為食品經營者，誘導並縱容消費者不理性超量購買食品套餐，有悖公序良俗和法律精神。

據中國消費者協會官網1月12日發布的消息，近日，肯德基與盲盒銷售商泡泡瑪特聯合推出的「DIMOO聯名款盲盒套餐」，引發消費者搶購及社會廣泛關注。

肯德基推出活動後，引發年輕人瘋狂搶購，「代吃」話題一度登上熱搜，引發關注。（微博@Rosy_曉）

中消協發現，根據這款盲盒套餐的銷售規則，要想集齊整套玩偶，至少需要購買6份套餐，而其中稀有隱藏款出現概率是1:72。為此，有消費者不惜一次性斥資10,494元人民幣購買106份套餐；還有消費者為「求娃」而購買「代吃」服務，僱人代買代吃套餐而獲得盲盒，甚至不排除將吃不完的食物直接丟棄。

肯德基作為一家餐飲企業，其經營的快餐食品屬於限期使用的商品，按需購買即時食用是這類商品的特點，通常消費者不會超量購買，以限量款盲盒銷售則是以「飢餓營銷」手段刺激消費，容易導致消費者為了獲得限量款盲盒而衝動消費，並因超量購買造成無謂的食品浪費。

中消協認為，肯德基作為食品經營者，利用限量款盲盒銷售手段，誘導並縱容消費者不理性超量購買食品套餐，有悖公序良俗和法律精神。

中消協倡導消費者積極樹立正確的消費觀，增強節約意識，踐行反餐飲浪費，選擇簡約適度、綠色低碳的生活方式，承擔起節約資源、保護環境的社會責任；同時審慎看待自身消費需求，提高明辨是非的能力，進行科學理性的消費活動，共同抵制盲目消費、衝動消費、超額消費等不良消費行為。