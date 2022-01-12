中海油擬派特息兼回購　大行唱好股價彈高6%　黃偉康料10蚊有阻力

今年上市20周年的中海油（0883）擬派特別息，並預告從今年起三個財年，全年股息不少於70仙。雖然中海油受美國制裁，股價年內持續偏軟，但最新的派息政策及回購計劃，刺激股價大幅反彈，股價今日收報9.15元，升6.7%。

中海油單日抽升逾6%，息率仍高於7%，現時投資者是否仍可高追？專家認為，派息政策及回購計劃成為股價的催化劑，惟短期內股價在10元水平有阻力。



中海油昨日（11日）宣布，爲確保股東回報，在各年度建議股息獲股東大會批准的前提下，2022年至2024年，全年股息支付率預計將不低於40%，「無論公司的經營表現如何」，全年股息絕對值預計不低於0.7港元。

集團又稱，鑒於2021年爲中海油上市二十周年，將在2021年末期普通股息的基礎上加派上市二十周年特別股息。另外，集團今年將於適當時機在股東大會授權範圍內進行股票回購。

受消息帶動，中海油今日收報9.15元，倘以0.7元股息計算，股息回報率亦高達7.6厘。

中期息派0.4元 全年不低於0.7元

中海油承諾全年股息達0.7元，而今個財年中期息已派發0.4元，意味末期息只要派發0.3元已經達標。翻查過往中海油派息紀錄，2018年至2020年全年股息分別是0.7元、0.78元及0.45元，派息比率分別是52%、51%及67%。

而集團現時承諾今年起三年，全年股息不少於0.7元，2022年至2024年全年股息支付率預計將不低於40%，可見此番承諾只是回復至2019年派息水平。值得注意的是，現時國際油價已重返80元以上，亦超過2018年及2019年高位，創2014年以後新高，故提升分派至過去的水平亦屬合理。

安里證券主席兼行政總裁黃偉康（中）指，短期而言，中海油於10元位置仍有阻力，回吐壓力大。（余秉峰攝）

安里黃偉康：中長線阻力位13元

根據中海油的中期報告，截至2021年6月底止，經營活動產生的淨現金流入達641.59億元，按年大增87%。安里證券主席兼行政總裁黃偉康表示，中海油現金流充裕，足以應付集團承諾的0.7元全年股息。惟是次股價急彈，他認為主要是集團宣布派發20週年特別息有驚喜，再加上公司擬回購股份，成為刺激股價向上的催化劑。

另一邊廂，油價方面，黃偉康認為最近疫情反覆，導致原油需求短期或減少，加上航空業仍處於停滯，油價上升空間有限，難以升穿100元大關。不過，利好方面，疫情令聯儲局加息力度減弱，美元短期回軟，使原油等大宗商品價格抽升，故油價仍高企於去年高位的85水平左右。

雖然中海油受美國制裁，股價年內持續偏軟，但最新的派息政策及回購計劃，刺激股價大幅反彈，全日大升6.7%或0.58元。投資者是否仍可高追，黃偉康相信，短期而言，中海油於10元位置仍有阻力，回吐壓力大，加上集團計劃回A消息未必對股價有幫助，要視乎A股表現。但中長線而言，中海油股價仍有小幅上升空間，13元水平才有較大阻力。

至於中石化（0386）、中石油（0857）等油企是否有機會效仿中海油派息做法呢？他則認為機會不大，由於這些油企本身派息已不算低，股息率達到約5厘，加上今日股價亦受到中海油提振抽高，短期水位較少。

摩根士丹利指，中海油管理層估計，2021年的淨產量將達約570百萬桶油當量，相當於按年增長8%。（Reuters）

大摩：派息政策清晰大方 目標價13元

隨著中海油公布派息政策後，大行亦隨即唱好，認同增發特別息及回購計劃有助刺激股價走上。摩根士丹利指，中海油管理層估計，2021年的淨產量將達約570百萬桶油當量，相當於按年增長8%。該行認為，產量強勁增長下，預計今年中海油的盈利預測將高於市場預期的720億元人民幣。

大摩認為，令該行最重要的正面驚喜，是保證股息分派政策及回購計劃，該行認為清晰而且大方的派息政策，將會成為近期刺激股價向上的催化劑，同時有關決定亦反映對公司預測未來幾年的油價維持於每桶65至70美元的水平。

大摩給予「增持」評級，目標價13元，距周二收市價有52％的升幅。

花旗認為，自從2021年初美國對中海油實施制裁，中海油股價持續受壓，而是次派息政策反映了管理層十分傾向刺激股價。不過，花旗認為中海油最新的資本支出預算總額低於該行預期，認為有可能對股價造成壓力。

花旗維持「買入」評級，目標價11.19元。