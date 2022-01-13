中銀推電子利是　用BoC Pay有機會贏取8888元現金獎

中銀香港（2388）將推出「Phone 利是齊齊派．虎年好『抽』得」大抽獎，市民派發中銀香港電子利是有機會贏取8,888元獎賞。

中銀香港同時新增多款虎年主題電子利是封設計及BoC Pay新春手機通訊程式貼紙，讓客戶在新春佳節向親友送上祝福。

中銀香港個人金融及財富管理部總經理陳文表示，電子利是方便、環保，深受客戶歡迎，經中銀香港派發的電子利是數量更按年增加。有見及此，今年更推出『Phone 利是』大抽獎、全新電子利是封設計及新春手機通訊程式貼紙，進一步鼓勵客戶使用電子利是。

由1月31日至2月16日新春期內，客戶於手機銀行或BoC Pay派發電子利是，即可參加新春「Phone 利是」大抽獎，有機會贏取高達8,888元現金獎賞，名額共10名。每名客戶於推廣期內派發電子利是愈多，獲獎機會愈大。

客戶只需在中銀香港手機銀行選擇「Phone 利是」或於BoC Pay選擇「利是」，選取收款人或輸入收款人電話號碼，並輸入利是金額，便可派發電子利是，便捷安全。中銀香港亦推出多款精美的虎年主題電子利是封設計及一系列 BoC Pay 新春手機通訊程式貼紙，包括「賺極都有」、「恭喜發財」等祝福語，方便市民透過手機向親友送上佳節祝福，增添新年氣氛。