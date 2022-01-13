滙豐與惜食堂推全港首個智能食物捐贈項目　將剩食捐助有需要人士

惜食堂近日得到滙豐銀行（0005）慈善基金支持，推出本港首個智能食物捐贈項目 「智• 惜食夥伴」計劃，以提倡惜食文化及讓大眾透過食物捐贈關懷社會上有需要的人士。計劃暫定為期三年，目標可拯救逾40萬公斤食物。

香港上海滙豐銀行有限公司兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝表示，惜食堂是滙豐的長期合作夥伴，過往推出多個創新項目，今次利用創新科技推出「智．惜食夥伴」，方便市民更有效將剩食捐助有需要的人士。他又指，今次計劃更是滙豐銀行慈善基金40周年的重點支持項目之一，對該行來說是別具意義。

計劃將分階段放置共8部「食物捐贈機」及4部「食物收集箱」在不同處所，如商場、商廈、屋苑、學校或企業等地，市民只需下載手機應用程式 「智•惜 食」就能輕鬆捐贈剩食（乾貨）及獲取計劃資訊，如捐贈機／收集箱的放置地點、服務狀況及食物捐 贈小貼士等。計劃下將有一部「食物回收專車」遊走香港、九龍、新界，到各收集點收集市民捐 贈的食物。

捐贈機/收集箱的外形時尚簡潔，以惜食堂的代表「米仔」為主要外觀設計，並配備輕觸式互動屏幕，讓市民以有趣及新穎的方式參與捐贈。市民只需按食物捐贈的指引，把可接受的食物捐贈給惜食堂。而捐贈的剩食，將協助惜食堂製作飯餐或食物包，免費派發給有食物援助需要的人士。

計劃首階段獲信和物業管理有限公司提供場地，並協助宣傳推廣惜食文化。於今年1月至 7月期間在信和集團旗下商場及屋苑放置捐贈機/收集箱，鼓勵公眾減少浪費、珍惜食物，攜手將惜食共享的訊息帶入社區，鼓勵實踐惜食文化。