騰訊派京東周四除淨　拆解股王「聯營」寶藏　專家︰純派股唔理想

騰訊（0700）去年12月23日破天荒宣派中期息，更令市場震撼的是，由預期派現金，變成實物分派京東集團（9618）股份。騰訊派息將於周四（20日）除淨，若投資者希望從騰訊獲派歷來第一次中期息，便須於除淨日前持貨。



近日科網股有一輪反攻，京東已較低位累彈逾兩成，散戶是否應該趁機買入騰訊，「坐定定」收京東股份？專家認為，投資者無須因為騰訊大派中期息而買入股份，反認為騰訊「曲線」減持京東反映了公司對監管收緊的憂慮，更認為是次把京東權益分派予股東後，並無現金回籠再作新的投資並不理想。



騰訊下周四除淨，儘管並非分派現金股息，但亦需要除權，將股息從股價中扣除。然則扣除多少？若果以京東上周五﹙14日﹚收市價287元計算，因每21股騰訊可獲派1股京東，故以京東股價除以21股，即是13.67元，除淨當日騰訊開市價便需要減去13.67元。須注意，實際金額按當日除淨日前價格計算。

值得一提，由於散戶要到3月25日才收到京東集團股票，屆時市價又會不同，加上碎股因素，一手騰訊僅分4.76股京東，實際價值又會不同。

騰訊以京東股份作中期息的實物分派，令外界感到震驚。（資料圖片）

聯營公司「潛藏價值」逾8500億

是次騰訊把京東股份作中期息分派，與其「分手」，外界認為不單可以順應中央的監管要求，更能把過去隱含的投資價值反映。派息散戶開心，但對騰訊的影響如何？

根據騰訊第三季度業績，截至去年9月底止，涉及上市企業的聯營公司投資約2,434.7億元人民幣，而附註寫明，這些公司的公允價值則為9,474億元人民幣，兩者相差逾7,000億元﹙約8,587億港元﹚，未有反映在騰訊資產淨值的價值。

以京東為例，本應騰訊持有京東約17%股權，一般而言是計入騰訊的金融資產，但由於騰訊執行董事兼總裁劉熾平，原本出任京東集團的董事，故此京東便被視作騰訊的聯營公司，並一直以來以權益法入帳。執業資深會計師林智遠稱，權益法入帳意味騰訊只須把所佔京東的資產淨額，以及收購時出現的商譽，計入資產負債表，而反映股價變動的公允價值變動則無需入帳。換言之，權益法入帳並沒有反映京東集團上市後的股權升值情況。

事實上，隨著京東集團在2014年及2020年，分別以每股美國預託證券19美元在美國上市，及以226元在香港上市，期間其股價的升幅，卻沒有反映在騰訊每年的財務報表之中。

騰訊分派京東股份，預計可在財務報表上可反映過去隱含了的市場價值。（美聯社）

實物分派 對實質利潤無貢獻

今次騰訊將持有京東集團的A類普通股之中86.4%或4.57億股作分派，無疑減持京東集團的權益，但實際上是把過去無法在年報反映的歷史價值，轉換成市場價值。

騰訊是次分派約4.57億股或佔京東已發行的A類普通股的14.7%。根據京東截至去年9月底的資產淨值2,479億元人民幣計算，騰訊所分派的京東股份之資產淨值約364億元人民幣，折合相當於445億港元。然而，騰訊分派的京東股份市值，倘以14日收市價287元計算，相當於1,310億元。

具體而言，是次實物分派，正把騰訊持有的京東股權的隱含價值反映出來。粗略計算，以該批股份市值，減去所佔的資產淨值，當中相差的800多億元，便是騰訊持股京東的隱含價值，該部分預計將於2022年首季業績的綜合全面收益表之中反映出來。

此外，由於在騰訊宣布分派中期息的同時，劉熾平亦辭去京東董事一職，變相在會計準則上騰訊不再擁有對京東的重大影響力，京東集團無須被視為騰訊的聯營公司。林智遠解釋指，騰訊持有京東的剩餘約2.3%股權，將列入金融資產，日後續於公允價值收益上反映。

列為騰訊聯營公司除了京東之外，亦包括美團、快手等公司。（資料圖片）

騰訊「瘦身」行動 更反映憂慮監管挑戰

值得一提，騰訊有份投資的聯營公司豈止京東，根據資料顯示，聯營公司包括美團（3690）、快手（1024）、貝殼（美：BEKE）、拼多多（美：PDD）、蔚來（美：NIO）等。倘騰訊日後持續透過分派聯營公司的實物股票「瘦身減磅」，對騰訊孰好孰壞？

艾德證券期貨聯席董事陳政深認為，從股東角度上，公司將成功的投資向股東分派值得支持。不過，相比直接配售京東股份回籠資金，對騰訊而言，把京東的投資隱含價值反映出來，僅為財務報表帶來一次性非現金收入，實際上並沒有額外資金流入公司。「本身無需要派中期息，只是將京東股權掉走，但沒有現金流向集團再投資。 」

陳政深認為，本身京東對騰訊的聯營盈利貢獻有限，日後在損益表中只是減少所佔京東權益佔比的盈虧；更重要的是，騰訊的「瘦身」行動，或多或少反映了矮化自己的角色，把涉獵的範圍縮細，反映未來仍然受到中央監管制肘。儘管分派行動在財務報表上、估值模型上的影響或屬中性，但陳政深重申，行動背後反映集團對監管環境、反壟斷的恐懼，憂慮法規威脅而作出應對。

或許有投資者欲在除淨前買入騰訊，待收歷來首次派發的中期息。陳政深建議，投資者不應因為騰訊分派京東股權而在除淨日前買入。一來騰訊除淨後股價將會調整，而股東獲分派的京東亦牽涉碎股在內，未必能夠以市價出售套現，對股東而言並不吸引。