螞蟻又撻Q！　國企信達棄參與增資　葉尚志料阿里暫難修復裂口

螞蟻集團旗下重慶螞蟻消費金融上月宣布，成功引入六家企業增資，當中包括國企中國信達（1359）。惟今日多家企業相繼宣布將不會參與本次股權認購，意味螞蟻繼上市「撻Q」後，是次增資翻身又再觸礁。



專家認為，單憑今次螞蟻消金增資失敗的事件，對阿里巴巴影響有限，始終公司業務多元，惟該股近日股價已回升不少，料未來一段時間仍然處於反覆上落的橫行格局，暫難修復下跌裂口。



螞蟻集團2020年上市失敗後，經過與監管部門的交涉磋商，已經持續進行整改，以配合有關監管要求。2021年底，事態發展似乎開始出現曙光，皆因螞蟻集團旗下重慶螞蟻消費金融（簡稱螞蟻消金）宣布成功引入多家公司增資，註冊資本由80億元大幅增至300億元，一舉成為中國註冊規模最大的消費金融公司。

原本在增資完成後，螞蟻消金的註冊資本高達300億元。（視覺中國）

原本信達增資後 成螞蟻消金第二大股東

螞蟻消金宣布增發註冊資本220億元後，國企中國信達為其中一個認購方，其他認購方包括螞蟻集團、魚躍醫療、舜宇光學﹙2382﹚、博冠科技及渝富資本。增資完成後，國企中國信達以持股約24%，躍升成為第二大股東；而舜宇光學則以持股6%為第三大股東。

不僅獲國企增資支持，更重要的是，螞蟻消金大增銀彈，總註冊資本達300億元，將令到螞蟻消金的消費貸款額度大增。市場估計增資後，螞蟻消金最多可以承接4,000億元自營信貸業務，甚至最多1.3萬億元聯合貸業務。

可是，事隔僅半個月，螞蟻消金的如意算盤便無法打響。中國信達周四宣布，經進一步商業上審慎考慮，與重慶螞蟻消費金融協商後，擬不參與本次股權認購。及後，A股魚躍醫療、舜宇光學亦宣布暫緩對螞蟻增資。

無獨有偶，在中國信達宣布退出今次的增資螞蟻消金前，螞蟻集團旗下支付寶近日亦發生小插曲。支付寶早前聯合6家投顧機構推出投資顧問新產品「金選投顧」，據報因涉嫌合規問題，推出僅一周即被叫停。

第一上海首席策略師葉尚志指，螞蟻消金或須整改完成、合乎規範後，才可獲新注資。 （資料圖片）

葉尚志：中央一視同仁 無分國企有否參與

受消息拖累，阿里巴巴周五一度下挫逾4%，收報129.3元，跌2.2%。第一上海首席策略師葉尚志指出，是次螞蟻消金增資觸礁，反映在政策主導下，金融消費的整改仍然是監管行列之中，企業需要循規範化的途徑整改，完成後或有新注資。

儘管今次增資行動由國企擔任重要角色，最終亦宣告失敗，葉尚志認為正正顯示中央一視同仁，無論是否涉及國企參與，螞蟻消金需要徹底整改，達到監管可接受的範圍才可。

雖然螞蟻消金或多或少對阿里巴巴帶來負面影響，但葉尚志認為，始終阿里的業務眾多，螞蟻消金的影響有限。而阿里主營業務電商平台仍然平穩，惟業務規模基數大，難再現高增長。

阿里巴巴近日股價一度重上130元以上。（資料圖片）

阿里或有力挑戰140元 重上150元難度高

雖然阿里巴巴今日股價跌2%，收報129.3元，但仍較早前低位109.2元反彈不少，葉尚志認為股價反彈主要因為股價低殘，加上「又有芒格幫下手，提醒市場仲有呢隻股」，他估計上望140元仍有可能，但要回補裂口重上150元並非短期可見。

葉尚志強調，最終要看阿里巴巴和螞蟻集團的整改進度，未來一段時間預期阿里處於反覆上落的整固格局。倘螞蟻集團完成整改，甚至可以部署重新上市，屆時對阿里帶來一定的提振作用。