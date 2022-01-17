中國2021年度人口增加48萬人　全國人口14.126億

中國國家統計局1發布2021年中國經濟數據，年末全國人口（包括31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在31個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍人員）14.12億人，比上年末增加48萬人。

全年出生人口1,062萬人，人口出生率為7.52‰；死亡人口1,014萬人，人口死亡率為7.18‰；人口自然增長率為0.34‰。

從性別構成看，男性人口7.23億人，女性人口6.89億萬人，總人口性別比為104.88（以女性為100）。

從年齡構成看，16至59歲的勞動年齡人口8.8億人，佔全國人口的比重為62.5%；60歲及以上人口2.67億人，佔全國人口的18.9%，其中65歲及以上人口2億人，佔全國人口的14.2%。

從城鄉構成看，城鎮常住人口9.1億人，比上年末增加1,205萬人；鄉村常住人口4.98億人，減少1,157萬人；城鎮人口佔全國人口比重（城鎮化率）為64.72%，比上年末提高0.83個百分點。

中國全國人户分離人口（即居住地和户口登記地不在同一個鄉鎮街道且離開户口登記地半年以上的人口）5.04億人，比上年增加1,153萬人；其中流動人口3,8467萬人，比上年增加885萬人。