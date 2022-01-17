中國去年淨增人口48萬人　近60年新低　受三大原因左右

受育齡婦女人數持續減少、生育水平繼續下降、疫情等多因素影響下，中國出生人口數量和出生率繼續走低。

綜合媒體2022年1月17日報道，中國國務院新聞辦1月17日舉辦的2021年國民經濟運行情況新聞發布會上，中國國家統計局局長寧吉喆表示，2021年年末全國人口（包括31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在31個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍人員）141,260萬人，比上年末增加48萬人。

其中，全年出生人口1,062萬人，人口出生率為7.52‰；死亡人口1,014萬人，人口死亡率為7.18‰；人口自然增長率為0.34‰。

1,062萬的出生人口，創下了近年來新低，比2016年下降了43.6%。

另據《第一財經》1月17日報道，2021年人口出生率是近72年（1950年以來）來的新低，人口出生率更是連續連年跌破1%。而2021年48萬淨增人口，這一數據創下了近60年來（1962年以來）的新低。

人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整表示，從現有的情況來看，人口總量增加的動力缺乏，越來越難，出生人口越來越少。

從全面二孩政策實施後的變化來看，2016年全面二孩政策實施後，當年淨增人口達到了906萬人，隨後幾年，年淨增人口不斷下降，2017年至2021年分別為779萬人、530萬人、467萬人、204萬人、48萬人。

寧吉喆提到，2021年中國出生人口相比前一年減少，一個主要原因是育齡婦女人數持續減少，2021年15歲至49歲育齡婦女比上年減少約500萬，其中21歲至35歲生育旺盛期婦女人數減少約300萬。第二，生育觀念有所變化，婚育年齡在推遲，年輕人生育意願在降低。第三，新冠肺炎疫情在一定程度上也推遲了年輕人的生育安排。