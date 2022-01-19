美債息近1.9厘股債雙殺　中概股逆市強港股勿過淡｜財經評論

國際油價今年以來強勢加劇通脹憂慮，美國金融市場隔晚假期復市出現「股債雙殺」，美債遭拋售，令10年期債息衝上1.87厘的兩年高位；同時美股三大指數重傷，道指挫逾500點。相較之下，中概股表現逆市強，相信是受到中國表明創造條件推動中美審計監管合作取得更大進展、仍會支持企業境外上市有關。今日港股料會受壓，考驗二萬四大關支持力度，不過考慮今年以來港股走勢較美股強及中概股因素，不宜一面倒看淡大市。



美國隔晚假期復市出現「股債雙殺」，主要由三方面因素造成，第一國際油價再升逾1%，布倫特期油升至87.51美元，勢再推高美國通脹及不利企業盈利。同時，亦加重美聯儲下周議息會議上的「收水」壓力，美國著名對冲基金經理阿克曼建議美國聯儲局應該於3月議息時大幅加息0.5厘，以重建局方的信譽。第三、美國金融股業績罕見遜預期，特別是高盛上季盈利倒退，收市大跌7%。

三重利淡消息困擾，拖累美股三大指數跌幅達1.5%至2.6%，科技股主導的納指跌幅最大，下挫2.6%，報14506點，創下3個月低位，較近期高位大跌逾10%，亦是自2020年4月以來，首次收市低於200天移動平均線。

中概股抗跌力較想像中強

不過，中概股卻展現抗跌力，跌幅低於大市，貝殼找房及電商拼多多更逆市升1.9%至4.9%，相信是受惠中國表明創造條件推動中美審計監管合作取得更大進展有關。中國證監會召開2022年系統工作會議，會中提出今年要創造條件推動中美審計監管合作取得更大進展，加快推進企業境外上市監管制度政策落地，支持符合條件的企業依法依規境外上市。

龍頭股阿里巴巴雖然受到雙重利淡困擾，不過股價跌幅有限，盤中更一度倒升。集團先是受中國央企信達放棄入股影響，其後是美國方面，外電引述消息指美國政府正審查阿里巴巴的雲業務是否對美國國家安全構成風險；不過阿里美股一度挫5%後，曾發力逆市掉頭倒升，高見132.12美元。收市跌2.3%，收報128.6美元，較港收市價低1%。

綜合而言，港股雖然今日難免受到美股急挫所影響，料考驗二萬四大關支持力度：不過，留意中概股表現較想像中強，不宜一面倒看淡。