Global X：2022年重點關注估值基本面　顛覆性行業或迎來轉捩點

交易所買賣基金（ETF）發行商 Global X ETFs 今日發佈2022年的全球市場展望。Global X ETFs 預計，隨著市場流動性見頂，各地市場在2022年將更關注基本因素，從而更謹慎選股。另一方面，多項顛覆性技術的融合帶來了前所未有的投資機遇，包括機器人與人工智能、出行、數碼經濟以及區塊鏈等投資主題。

Global X ETFs指出，美國聯儲局對於通脹預期的最新指引及觀點，縮減資產購買的規模及加息的速度與軌跡，將主導股票及固定收益市場走勢。在2022年年中供應鏈恢復正常之前，通脹可能會一直維持高企。至於變種病毒 Omicron 為抗疫工作途添壓力，並可能在短期內主導市場情緒。與 Omicron 相關的風險或有助抑制通脹中的需求驅動部分，但同時亦令供應鏈問題惡化。

Global X ETFs 首席投資總監Jon Maier 表示：「收益型投資者應為持續上升的利率及通脹做好準備，這種情況下存續期較短的資產及實質資產將更具吸引力。股票市場方面，投資者在 2022 年將傾向更謹慎選股，重點關注估值、基本因素及質素。」

Global X ETFs 研究及策略主管Jay Jacobs表示：「在勞動力成本上升及供應鏈持續受壓的刺激下，機械人及人工智能等顛覆性行業發展可能在 2022 年迎來轉捩點。與此同時，元宇宙概念興起及新世代消費者的特有偏好，正在迅速改變我們的生活、消費、出行模式，以及在數碼經濟下對沉浸式體驗的需求。」

Global X ETFs 發佈標誌性研究報告 《繪製顛覆藍圖》(Charting Disruption)，旨在幫助投資者駕馭日新月異的市場格局。報告中闡述 2022 年及往後最為關鍵的發展趨勢，為投資者揭示正在加速發展的投資主題以及相關的長期投資機會。

其中，機械人與人工智能行業，隨著企業尋求加速發展製造及物流上的自動化流程，工業機械人行業規模預料將從 2020 年的 160 億美元，增加一倍以上至 2030 年的 370 億美元。

區塊鏈行業則隨著數碼貨幣應用範圍擴大，其總市值或於 2030 年增加兩倍以上，達到 10 萬億美元。

另外，受惠於美國《基礎設施投資及就業法案》的實施，國內電動汽車充電站的數量可能增加7倍以上，解決消費者對電動汽車的三大顧慮中的兩個：對續航里程及充電問題的憂慮。

Global X亦看好數碼經濟行業，在不斷增加的使用案例、內容及技術進步的推動下，目前仍屬於相對細分市場的擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）及混合實境（MR）產品的市場規模，可望在2024年底或之前增長9.6倍，達到2,960億美元以上。