八達通卡推「e利是」　利是錢可直接「嘟」入八達通增值使用

「虎年」即將來臨，不過今年受疫情影響，大家或許需要減少社交活動，但新春派利仍是農曆新年之中不可或缺的活動之一。八達通卡宣布，將於1月26日（年廿四）開始至3月2日（正月三十）期間推出「e利是」服務，令用戶可在足不出戶已可派發及接收「e利是」。

八達通卡營業及事務總監李玉兒接受訪問時表示，有別於其他銀行的電子利是服務，「e利是」可直接派入八達通作消費用途。用戶可透過八達通App，用以下三種方式派「e利是」。

一、直接「嘟」入八達通卡使用

首先用戶可隨時用八達通 App，直接將利是「嘟」入對方八達通卡，無須接觸鈔票；即使小朋友未能親身拜年，用戶仍可透過八達通App，遙距向家長或親友「派利是」，再由家長和親友，直接「嘟」入小朋友八達通卡， 讓小朋友購買喜歡的禮物。

二、掃QR Code大玩「抽利是」

另外，用戶可為「e利是」自訂不同金額及數量，對方只需掃 QR Code，即可抽利是。李玉兒舉例，公司舉行活動時，可大玩「抽利是」，自定總派發金額後，可分開100封「e利是」，員工可掃QR Code玩抽利是，部分可獲標準金額，個別員工可抽「大獎」，增加玩味。

三、透過連結遙距派利是

最後用戶亦可透過連結，派發或接收「e利是」，當中功能亦包括自訂不同金額及利是數量，與親友玩「抽利是」；同樣收取「e利是」後，只須撳一下就可即時增值八達通卡及立即使用。

李玉兒表示，「e利是」可直接派入八達通作消費用途，有別於其他銀行的電子利是服務。（公司提供）

不過值得留意的是，若果使用QR Code的話，需面對面玩「抽利是」，被問到為何不可將QR Code轉發，令員工可遙距「抽利是」。李玉兒解釋，此功能涉及大額數量的利是，面對面掃QR Code的話，可方便控制派利是的情況及數量。

她又表示，自消費券計劃推出後，八達通App下載數目已達400萬次，為鼓勵客戶使用「e利是」，首20,000名透過八達通 App登記轉數快銀行自動轉賬服務的新客戶，並成功派發一封「e利是」或增值八達通卡，更可獲贈38元獎賞。

至於「e利是」服務僅至3月2日，她表示，平時客戶都可透過轉數快，將費用轉至其他用戶，若QR Code抽利是等需求持續，公司未來或考慮再推出相關服務。

為鼓勵使用「e利是」，首2萬名透過八達通 App登記轉數快銀行自動轉賬服務的新客戶，並成功派發一封「e利是」或增值八達通卡，更可獲贈38元獎賞。（公司提供）

李玉兒表示，消費券推廣無現金消費，社會對「無現金」的認受性大大提高，同時亦符合近年的環保趨勢，減少使用紙幣及利是封，加上疫情下，「e利是」可減少市民刊銀行換鈔票的時間，相信今次服務，令大家開心之外，亦可做到環保及實用。

宣傳方面，八達通將聯同卡通人物《癲噹》，推出多款賀年應節貼圖，讓用戶在發送「e利是」之餘，可透過不同的賀歲貼圖及潮語祝福向親友賀年。