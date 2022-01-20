中國奧園自言「違約」　將不支付2022年1月到期票據剩餘本息

中國奧園(3883)公布，截至去年12月底止年度，集團錄得未經審核物業合同銷售金額約1,210.3億元人民幣，按年下跌約9%。

中國奧園續稱，市場持續低迷，打擊消費者信心，令集團難以按合理條款變現存貨及出售資產。儘管如此，目前集團的大部分房地產項目按計劃及進度進行，集團亦繼續確保項目竣工交付，以及降低營運開支。鑑於現有充裕的土地儲備，目前集團並不預期在可見將來會有任何重大新購土地事項，而集團將繼續物色機會釋放現有城市更新項目的價值。

另外，經審慎考慮流動性狀況，並為求保留其有限現金資源及對所有債權人保持公平以待整體債務重組，公司將不會於相關到期日及付息日支付2022年1月票據的餘下本金及最後一期利息；及於適用的30天寬限期屆滿後支付2023年票據及2024年票據項下最新一期利息。

同時，集團擬就所有其他境外金融負債採取相同原則。集團所有其他境外金融負債項下將發生(或已發生)違約事件。

公司正與其顧問（包括法律、財務及其他顧問）通力合作，評估本集團的資本架構、流動性，及進行盡職調查。本公司已特別委聘獨立財務顧問專家對本集團的營運情況進行深入的盡職調查，以評估本集團目前的流動性及現金流情況。評估及盡職調查的主要目的是為制定最佳重組方案提供基礎，務求根據債權人及其他持份者於集團資本架構內的位置進行公平對待。任何解決方案均須基於並參照評估及盡職調查的結果。於本公告日期，該等外部專業顧問已於評估及盡職調查方面有重大進展。公司正與該等外部專業顧問緊密合作，務求完成必要的評估及盡職調查之後，在實際可行的情況下適時盡快地向債權人及其他持份者（如適用）提出重組建議以供考慮。