內地下調LPR港股二萬四有支持 內房奧園正式違約｜港股早評

恒指上日未受美國金融市場股債雙殺拖累，收市微升15點，穩守二萬四大關，主要因為市場對內地出手「穩經濟」的期望很高。今早內地一如市場預期下調LPR利率，利好消息兌現，有機會吸引投資者先行獲利，加上美股連日下挫，納指高位回調一成，相信港股走勢有機會先高後低，支持位看二萬四大關。股份方面宜繼續留意內房股，反彈勢頭會否受中國奧園宣布「違約」的消息影響。



內地繼本周一年期中期借貸便利（MLF）利率意外下調10個基點，至2.85%，打破2020年4月以來未有變動的局面，今早中國人行再出手調降利率支持經濟。

最新人行下調5年期貸款市場報價利率（LPR）5個點子，報4.60%。1年期下調10個點子至3.70%，符合市場預期，反映內地持續透過貨幣政策支持企業融資恢復及應對新春前的資金需求。

中國奧園違約 不付本月到期票據本金及利息

板塊方面，內房股昨日大幅反彈，藍籌股碧桂園及碧桂園服務單日抽升逾8%，同業亦普遍向好。不過港股收市後，中國奧園（3883）公告正式違約。中國奧園發佈公告稱，經審慎考慮流動性狀況，公司將不會支付於2022年1月到期票據的餘下本金及最後一期利息。與此同時，在30天寬限期屆滿後，將不會支付於2023年、2024年到期票據的最新一期利息。該批美元票據未償還本金總額約為10.86億美元。

對於潛在的債務重組，中國奧園公告透露，正與法律、財務及其他顧問通力合作，評估集團的資本架構、流動性，並進行盡職調查。

回應引入投資者方面，公司會繼續保持與潛在戰略投資者及買家的初步磋商，但是截至目前尚未與任何潛在投資者或買家訂立任何具法律約束力的協議。公司一直積極物色潛在機會，務求按照符合公司及其持份者整體最佳利益的條款出售資產及引入戰略投資者。

網信辦澄清互聯網投融資規範屬不實訊息

至於互聯網股份有新消息，內地官方澄清有關互聯網企業投融資規範屬不實。上日外電傳出網信辦將要求擁有超過一億用戶或收入超過100億元人民幣的平台公司，在進行任何投資或融資之前必須獲得批准；不過消息遭網信辦澄清，表明從未出台此文件，訊息內容不實，並將依法嚴格追究相關造謠者的責任。

美股假期復市後連續第二日下挫，美國十年期國債收益率攀升至1.9厘創兩年高，令科技股遭到拋售，美股三大指數跌1%至1.2%，當中納指重傷跌入回調區域，較2021年11月創造的歷史高位下跌超過10%。