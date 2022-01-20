瑞聲科技插近一成　公司料去年盈利跌逾12%｜港股異動

瑞聲科技（2018）料去年盈利跌逾12%，單計第四季少賺最多79%，股價今早插9.06%，報29.1元，成交額9,707萬元。

瑞聲預料，截至去年底止，收入預計會略微增加，惟全年盈利按年減少約12%至16%；2020年同期盈利15.07億元人民幣。

瑞聲指出，全年利潤料下降，主要由於沒有類似2020年度的特殊滙兌收益，以及去年度政府補貼減少。

另外，瑞聲預計去年第四季盈利按年減少約71%至79%。除前述提及沒有類似特殊滙兌收益及政府補貼減少外，主要是受到國內及海外市場競爭激烈的不利影響，導致該集團整體毛利率下降。尤其是光學業務，該集團觀察到，在推進業務擴張策略以達到最佳市場地位的過程中，由於平均單價和產能效率較低，以致去年第四季利潤率較弱。

瑞聲補充，雖然上述外部因素可能會在2022年上半年持續影響集團，包括光學業務的業績表現，公司已嚴格審視本集團的市場策略，以擴大市場份額、提升各產品分部的競爭定位；並採取措施提高營運效率，執行更積極的經營成本和費用控制措施。考慮到集團在技術創新方面的努力和取得的成果，以及向包括汽車行業在內的其他垂直領域的擴張計劃，公司對旗下所有業務分部的增長維持正面，對中長期前景謹慎樂觀。