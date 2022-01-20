港股大升逾500點　相隔半年重越100天線　盧駿匡：將見長時間升浪

人行再降息，利好港股今日高開136點，開報24263點，甫開初段升幅略為收窄，其後愈升愈有，中午收市前升幅已擴大至500點以上，中午收報24689點，升561點，半日成交額高達912億元。

恒指從低位反彈月初1月6日的低位反彈2,000點，突破月內高位之餘，更自去年6月30日後首次觸及100天線。港股迎來久違的樂觀氣氛，但到底是挾淡倉還是真反彈，仍尚待觀察。

大型「島底」利好後市

結好證券客戶投資組總裁盧駿匡指，恒指單日升幅不俗，若收市能高於1月13日的高位24561點，便形成初步的技術突破。他提到，1月12日恒指形成一個上升裂口，剛巧與去年12月14日的下行裂口形成大型「島型底」，利好後市，相信今輪跌勢已經見底並可見較長時間的升浪。

不過，上方仍有多個阻力位需要留意，包括11月22日的裂口位，大概在24900點左右受阻；以及11月18日的裂口上收市位25319點；及11月17日的裂口收市位25650點。除了裂口位之外，盧駿匡認為港股要打破下跌浪的走勢，最終視乎能否打破10月26日的高位26234點。隨著市底轉強，現時強勢股比例較弱勢股多，但避免陷入技術陷阱，盧駿匡認為要觀察多一個星期才容易確認。

升浪上望26500點

至於是次升浪可以維持多久，以及上望空間多少，盧駿匡則認為今輪升浪未必只有兩三個月，或可維持更長時間，因為港股出現大型轉角位，不僅有「島型底」支持，更有另一技術形態「頭肩底」支持，按此量度升幅高達1,900點，相信恒指有力上試26500點，即接近現時250天線的水平。

盧駿匡認為中國平安有力重上250天線。（路透社）

盧駿匡建議投資者可分段吸納個股，例如是近期較恒指強勢的美團（3690），以及相對較接近250天線的京東（9618）。若投資者對科技股仍感憂慮，他則建議留意保險股例如平保（2318），儘管公司最近的經營數據不理想，但股價卻有支持，而且出現技術突破，今日半日成交已相當於上日全日，相信有力重上250天線。

至於最近兩日表現亮麗的內房股，盧駿匡則認為內房股主要是受惠要央行放鬆銀根的利好消息所刺激，大多公司在52周低位出現反彈，只憑此因素非入市考慮。

盧駿匡重申，今日升市成交配合，反映有資金流入，並非「乾升」，若日後成交額持續上升，時間上亦能夠維持，相信今日只是升市的開端。