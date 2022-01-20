AIA調查顯新世代投資風格　70%受訪者愛短炒　24%已沾手新興資產

友邦香港（1299）今日（20日）公布「AIA 理想退休生活調查」結果，訪問共1,122名年齡介乎18至65歲及最少擁有一個強積金賬戶的在職港人，調查探討受訪者的投資態度，發現新世代愛採取進取速食的投資策略。

調查發現，70%新世代受訪者認為短炒回報比長線投資吸引，比率較年長受訪者（57%）為高。另高達8成（79%）年長受訪者認同定期定額投資是理想的儲蓄方式，相反，超過三分一（38%）新世代不認同這個觀念。

近年不少人視虛擬貨幣為其中一項投資工具，調查亦見到此新興資產成為新世代追捧對象。每4名有1名新世代（24%）現有或曾投資於新興資產，例如虛擬貨幣；近半（49%）表示有打算將來投資於新興資產。

ESG投資漸獲重視

調查又發現，新世代在退休投資方面除了關心回報外，亦重視ESG投資，7成新世代希望未來的退休投資有可持續投資成分。

新世代重視可持續發展，可於其處理強積金的方法中看到。逾9成（91%）新世代以電子渠道方式處理強積金相關事宜，較整體水平（78%）高，身體力行減少紙本消耗，將環保理念注入強積金管理當中。

友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡表示，今期調查反映新世代抱持YOLO信念，敢於追夢，希望跳出傳統人生規劃的框框。建議大家先從小處入手，例如管理好強積金賬戶、做好醫療保障規劃，行有餘力再進一步考慮增加強積金自願性供款，及考慮提升醫療保障等，為自己建立更充裕的保障網。