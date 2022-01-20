大華銀行稱Omicron令通關變得困難　料今年本港經濟增長放緩3%

大華銀行預期，環球經濟增長將於2022年上半年放緩，隨後會在下半年於解除新冠肺炎疫情的限制措施後反彈。大華銀行亦預測，今年本港本地生產總值增長率將由2021年該行預測的6.7%回復至今年3%的水平。

最有可能的Omicron變種病毒情景

大華銀行就Omicron變種病毒（最新的新冠肺炎病毒變異毒株）對經濟增長及通脹前景的潛在影響，提出三個情景，分別為「綠色－中性」、「黃色－輕微下行」及「紅色－負面」。大華銀行預測，黃色為最有可能的情景；在該情景下，Omicron是一種傳染性更強但致死率較低的變種病毒，惟目前的疫苗仍基本有效，商業及社交活動將逐漸恢復。儘管年初增長可能會受到影響，但消費有望在2022年下半年重新走強，從而彌補上半年的損失。

大華銀行環球經濟與市場研究部主管王君豪指出，該行預期今年增長將進一步放緩，因為Omicron可能導致暫時封關，並重新實施社交及流動限制。雖然香港近期因應疫情而收緊社交距離措施，但就環球而言，重新開放經濟及旅行通道的目標仍不變。今年對於較為依賴旅遊業的經濟體，其復甦或會進一步受挫。

他又指出﹕「我們認為，美國的通脹壓力至少會持續至2022年上半年，然後才會回落。這是由於供應鏈瓶頸、勞工及原材料短缺、住房與工資價格的上升趨勢，以及大宗商品價格高企等因素發揮共同作用所致。我們預期，繼3月份量化寬鬆結束後，美國聯儲局將在2022年加息三次，第一次將於6月開始。」

香港今年本地生產總值增長率將回復至3%

香港經濟於2021年首三季按年增長7%。大華銀行預測，於2021年第四季，本地生產總值增長率將由第三季的5.4% 微升至5.8%。全年本地生產總值增長有望在經歷前兩年收縮後升至6.7%。

大華銀行大中華區行政總裁葉楊詩明表示：「雖然Omicron的爆發導致香港暫時收緊社交距離措施，但我們預期，與內地的免檢疫通關將成功實施並逐步擴大，有助香港服務業於今年強勁反彈。然而，鑑於Omicron變種病毒的爆發，前境並非一帆風順，Omicron為經濟帶來巨大風險，無疑令重新開放邊境變得困難重重。我們預期，2022年本地生產總值增長率將回復至3%的水平。」

美元兌港元匯率將探試上7.8

貨幣方面，美元兌港元的平均匯率由2021年第三季的7.777逐步攀升至第四季的7.787。這與美元的整體走強及令港元承壓的近期港股波動相符。

該行預期聯儲局於今年將加息三次，推動美元兌港元匯率升至兌換保證區間的7.80至7.85。倫敦銀行同業拆息的上升速度快於香港銀行同業拆息，將鼓勵更多以港元融資的美元利差交易。隨著聯儲局預計於6月加息，美元兌港元匯率將繼續逐步走高。大華銀行最新的2022年第一季匯率預測為7.8。

在談及人民幣前景時，王君豪表示過去10年，人民幣兌美元匯率於12月及1月表現最好。然而，人民幣近期的強勢可能屬短暫。人民銀行於2021年底第二次上調外匯存款準備金率，以延緩人民幣的升值速度。該行維持美元兌人民幣保持上升趨勢的預測，但鑑於人民幣表現堅挺，下調了有關點位的預測。該行對2022年各季度匯率的最新預測，分別為第一季6.40、第二季6.45、第三季6.50及最後一季6.55。