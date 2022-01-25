烏克蘭局勢升溫　憂「黑天鵝」事件發生　溫傑：港股50天線屬關鍵

踏入2022年，全球經濟仍要面對新冠疫情、地緣政治等影響，美國聯儲局「轉鷹」，疊加因素令股市相當波動，嚇窒一眾投資者。隔晚美股更大坐過山車，納指曾跌近半成，道指亦急挫過千點，但三大指數尾市竟出現大反彈，道指扭轉6個交易日跌勢。可是港股投資者信心薄弱，恒生指數半日跌305點，報24351點。分析師認為，美股現時相當波動，投資市場出現避險情緒，港股或因此受累，甚至有機會下試21000點。



烏克蘭緊張局勢升溫，導致歐美股市盤中急挫。歐洲地區英德法股市挫2.6%至4%，而美國聯儲局本周三會召開議息會議，市場憂慮局方政策取態會更強硬，道指盤中一度挫逾千點，臨近收市前一小時持續回升，尾段更倒升收市，收報34364點；納斯達克100指數由盤中跌近5%，最終回升0.5%收市；標普500指數則收漲0.3%。

摩根士丹利策略師Michael Wilson稱，在貨幣政策收緊和企業增長減速的情況下，市場勢必會下跌。他借用《權力的遊戲》來示警稱「凜冬已至」，對經濟放緩的擔憂勢將取代對聯儲會政策的擔憂，成為拖累股市下行的主要力量，股市還有進一步回調的空間。

股市急挫的情況下，黃金等避險資產價格相對走高。（資料圖片）

全球最大黃金ETF淨流入錄17年新高

在股市急挫的情況下，黃金等避險資產價格相對走高，全球最大型的黃金交易所買賣基金SPDR Gold Shares錄得17年最大的淨流入，反映投資者對黃金的看好情緒強烈。

據數據，SPDR Gold Shares上周五錄得16.3億美元的淨流入，是2004年該基金上市以來最大單日升幅。國際金價亦造好，紐約期金收市升9.9美元或0.5%，每盎斯報1841.7美元。現貨金變動不大，尾段每盎斯報1834美元。

BullionVault研究部總監Adrian Ash認為，聯儲局加息考量對金價不利，但避險資金流入，支持金價溫和造好。

光大證券國際財富管理策略師溫傑表示，全球通脹高企，在股市波動的情況下，投資者看好黃金等避險資產，不過待聯儲局正式加息，美元將走強，而黃金升幅有所局限，再加上有Bitcoin等新興避險資產，料今年金價介乎1,700美元至1,900美元之間。

溫傑認為，美股今年走勢仍相當波動。（資料圖片）

專家：「黑天鵝」事件或累港股

對於隔晚美股走勢，溫傑認為，美股去年升幅太大，今年遇上加息周期，在股市資金充裕的情況下，今年走勢仍相當波動，「美股非必賺，一旦出現烏克蘭開戰等黑天鵝事件，更有可能大幅下跌」。

倘若美股下跌，是否拖累港股呢？溫傑指出，除非美股崩潰式下跌，否則跌數百點對港股影響不大。至於今日港股表現不佳，他指出，皆因過去兩週已升二千點，臨近農曆新年休市，投資者或想抽離股市。

他又指，在最壞情況下，發生黑天鵝事件，美股大幅下跌，就要視乎港股是否能堅守50天線，若跌穿50天線，短期內就未必能升至24800點，甚至下試21000點。