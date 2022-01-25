物流供應鏈樽頸快到尾聲？　牛津經濟研究院﹕變異病毒將問題加劇

農曆新年開始的前一周，中國乃至整個亞洲的慶祝活動恰逢新一輪航運高峰。

從美聯儲到華爾街，眾多經濟研究機構爭相推出一些列模型測度航運的緊張狀況，期望幫助投資者乃至政策制定者量化供應鏈瓶頸的程度。

彭博首席經濟學家Tom Orlik 認為，供應鏈瓶頸「已成為高通脹的關鍵影響因素和復甦的絆腳石」。對於一系列推出的新量化指標，他表示：

「儘管新指數的大量湧現不能更快地疏通全球經濟的動脈，但它們應該能讓政策制定者和投資者更好地了解經濟恢復正常的進度。」

紐約聯儲全球供應鏈壓力指數

1月4日，為更全面地測度全球供應鏈的潛在風險，紐約聯儲的經濟學家們設計了全球供應鏈壓力指數 （GSCPI）。

該指數由包含27個自變量的數據集進行估計，其中包括了歐元區、中國、日本、韓國、英國和美國等各樣本經濟體PMI指數、運輸成本等相關指標，並採用主成分分析法等方法進行構建。經過標準化的指數如下（0表示該指數處於其平均值，正負值表示標準差的偏移程度）：

圖片來源：紐約聯儲官網

紐約聯儲的經濟學家對該數據解讀到：「全球供應鏈壓力仍然很高，但可能已經開始緩和。」

摩根士丹利供應鏈指數

美聯儲全球供應鏈壓力指數發布不到一周，摩根士丹利就推出了他的供應鏈指數。

與美聯儲觀點一致，摩根士丹利的分析師認為供應鏈壓力可能已經見頂，未來的一些改善或將來自需求端的放緩。在1月12日的一份研報中，大摩的分析師寫到：

「供應中斷仍然是全球貿易復甦的制約因素，但隨着企業產能擴張的繼續，這些問題可能會得到緩解。」

彭博供應鏈相關指數

1）據彭博最新發布的美國供應限制指數，近6個月以來，短缺情況呈現温和下降態勢。不過，指標仍維持高位，供應鏈短缺的壓力仍然很大，勞動力短缺問題仍阻礙着2022年的全球供應鏈的恢復。

2）據彭博統計，美國各大港口交通狀況仍十分擁堵，持續困擾美國供應鏈。周日，排隊前往洛杉磯港口以及臨近的長灘港口的船隻已達111艘，幾乎是7月份的兩倍，船隻隊伍持續向墨西哥水域延伸。

Seaexplorer 港口中斷指標

從業一線的瑞士物流公司 Kuehne+Nagel International AG 也在上周推出了Seaexplorer 港口中斷指標，旨在衡量全球集裝箱運輸效率。

Seaexplorer 港口中斷指標的熱點分佈圖顯示，港口的擁堵、冬日惡劣的氣候條件以及船舶問題等因素繼續威脅着整個世界的航運，供應鏈中斷風險仍不可小覷。目前，有超過565艘航運船舶在全球各大港口外排隊，港口壓力依然不小。

圖片來源：Seaexplorer 官網

牛津大學供應鏈壓力追蹤器

牛津經濟研究院供應鏈壓力追蹤器（Supply Chain Stress Tracker）的最新讀數中也閃現出喜憂參半的信號。

年初時，該機構認為，美國的供應鏈壓力略有緩解，運輸狀況有所改善，但物流瓶頸、通脹、勞動力短缺的壓力的信號仍然給美國供應鏈帶來了壓力。在1月10日更新的最新版報告中，該機構表達了對變種病毒影響供應鏈的擔憂，表示：

「 omicron 變體可能會堵塞經濟的齒輪，加劇本就已嚴重的供應鏈問題。」